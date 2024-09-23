Травматолог перечислил самые распространенные осенние травмы

С наступлением холодов традиционно возрастает количество пациентов с вирусными и простудными заболеваниями. Однако грипп или ковид - не единственные причины, по которым осенью приходится лишнюю неделю сидеть на больничном. Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал, из-за чего осенью чаще всего случаются переломы, вывихи и растяжения. Как оказалось, дело не всегда в скользких листьях на тротуаре.«Одна из самых распространенных причин осеннего травматизма - автомобильные аварии в условиях плохой видимости из-за тумана и дождя, на мокрых дорогах. Как ни банально, но неукоснительное соблюдение правил дорожного движения значительно снижает риск заработать тяжелый перелом в результате ДТП», - отметил специалист.Также он обратил внимание на травмы, распространенные во время подготовки дачи к закрытию сезона. Можно случайно растянуть спину, без перерыва сгребая листья или выполняя разные работы в саду и огороде. Важно использовать правильные инструменты и давать себе отдыхать.«Кроме того, похолодание отражается не только на природе, но и на наших мышцах. Они твердеют, теряют эластичность, а потому любое резкое или неловкое движение может спровоцировать микроразрывы. Особенно часто такие повреждения затрагивают мышцы шеи и поясницы. Также с наступлением холодов люди чаще употребляют спиртное - алкогольное опьянение еще больше повышает риск травмироваться», - предупредил ортопед Безрукавый.Осторожность нужно соблюдать и во время осенних занятий спортом на улице. Скользкие после дождя тренажеры, слякоть на парковых тропинках - все это важно учитывать, чтобы физическая активность принесла только пользу.В целом Алексей Безрукавый посоветовал носить подходящие осенние ботинки и сапоги без высокого каблука, с жестким задником и надежной противоскользящей подошвой.

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