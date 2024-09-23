Можно ли пить кофе перед сдачей анализа крови, объяснила врач Сережина

Никому не хочется бегать и пересдавать анализы из-за собственной глупости. Так что узнайте заранее, от чего стоит воздержаться перед походом в поликлинику.Кофе — напиток с загадочной репутацией. На каждое положительное для здоровья свойство американо и капучино найдется недостаток. Впрочем, врачи все-таки сходятся во мнении: в умеренных количествах и при отсутствии противопоказаний кофе вам не навредит.А может ли кофе повлиять на результаты анализов? Можно ли утром перед походом в поликлинику порадовать себя бодрящим напитком? Разберемся в вопросе вместе с врачами.Можно ли пить кофе перед анализами утромВ целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют. Однако во многом ответ на вопрос «пить или не пить» зависит от того, какие конкретно анализы у вас запланированы.Когда речь идет о сдаче крови, многие медики разрешают пить только воду без газа, да и то в небольших количествах.Это связано с тем, что кофе может активировать систему свертывания крови, что приводит к ее загустению, и, следовательно, затрудняет процесс взятия анализа.Вода же, наоборот, делает кровь более жидкой и помогает лаборантам легче справиться с процедурой.Если же анализы запланированы на вторую половину дня, ситуация меняется. В таком случае действие утреннего кофе может быть частично нивелировано, особенно если прошло достаточно времени — 3-4 часа. Это допустимо для серологических исследований крови.Таким образом, в некоторых случаях врачи допускают прием кофе перед сдачей крови, но с условием, что между потреблением кофе и процедурой пройдет не менее 3-4 часов.Важная детальЧто касается анализа мочи, здесь кофе не оказывает прямого влияния на результат. Утренняя порция мочи, которая скапливается в мочевом пузыре за ночь, не подвергается воздействию кофе, выпитого утром.Кофе обладает мочегонным эффектом, однако это происходит спустя некоторое время после его потребления. В первые полтора часа после того, как вы выпили чашечку бодрящего напитка, почки не выделяют жидкость, а мочегонное действие начинается только спустя полтора часа.Как кофе влияет на организмВажно учитывать, что кофе — это сложный продукт, содержащий несколько активных компонентов, которые по-разному воздействуют на организм, — кофеин и теобромин.Первоначально кофеин стимулирует организм, вызывая активизацию функции многих органов и систем. Это приводит к повышению энергии за счет выработки гормонов стресса, таких как кортизол.Однако спустя полтора-два часа начинается обратный процесс — успокоение и расслабление, что также следует помнить, когда вы планируете свое утро перед походом на обследование.Теобромин действует по-своему: он расширяет кровеносные сосуды и незначительно понижает давление. В сочетании теобромина с кофеином, наоборот, происходит кратковременное повышение давления после употребления напитка.Что еще важно учитывать перед сдачей анализовКроме кофе, существуют и другие продукты, которые следует исключить перед сдачей некоторых видов анализов.Например, ужин перед сдачей крови на биохимические показатели должен быть легким, из продуктов, которые легко усваиваются. И между последним приемом пищи и походом в лабораторию должно пройти 8-12 часов. В противном случае есть риск получить искаженные результаты анализов.Например, при сдаче крови может появиться так называемая хилезная сыворотка, которая содержит мелкие фракции жира. В таких случаях многие лабораторные анализаторы могут не справиться с исследованием, и результат будет забракован. Это приведет к необходимости повторной сдачи анализа, что, конечно, нежелательно как для пациента, так и для врачей.Что можно есть и пить перед анализамиСуществует конкретный список анализов, которые нужно сдавать только на голодный желудок:анализ крови на уровень глюкозы,липидограмма (анализ на уровень холестерина и триглицеридов),биохимический анализ крови и анализ на гормоны.За 24 часа до сдачи этих анализов рекомендую отказаться от жирной пищи, молочных продуктов с высоким содержанием жира, фастфуда, сладкого, некоторых видов фруктов и овощей, а также не стоит употреблять алкоголь, чай и кофе. Состав этих продуктов может сильно изменить результаты.Перед остальными анализами можно есть и пить. Вот на какие продукты стоит обратить внимание.Нежирные йогурты. Они содержат пробиотики и легко усваиваются, но лучше всего выбирать варианты без добавленного сахара.Вода. Это единственный напиток, который можно употреблять без ограничений. Она не влияет на результаты анализов и помогает поддерживать уровень гидратации в организме.Фрукты с низким содержанием сахара. Яблоки или груши в небольших количествах и нежирные и некрахмалистые овощи, такие как огурцы или морковь, идеально подойдут для перекуса перед походом в поликлинику.Цельнозерновые продукты. Небольшое количество овсянки или зернового хлеба может быть приемлемым вариантом для завтрака, если это разрешено вашим врачом и других противопоказаний у вас нет.Важно помнить, что перед сдачей анализов лучше всего следовать рекомендациям вашего врача. Если вы не уверены, можно ли есть конкретный продукт, самым верным решением будет на всякий случай воздержаться от пищи, чтобы обеспечить точность результатов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки