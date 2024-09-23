Названа главная опасность пельменей

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению. Такую опасность популярного блюда назвала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.По словам специалиста, пельмени, произведенные на заводе, представляют собой ультрапереработанную пищу. «Это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», — пояснила Волкова.Разнообразить рацион домашними пельменями безопасно, считает врач. Однако не стоит есть их каждый день при желании сохранить или снизить вес, заключила она.Ранее врач-эндокринолог Юлия Сидорова предупредила, что живот может увеличиться на фоне стресса из-за выработки кортизола, но это не единственная причина появления жировых отложений вокруг талии. Она уточнила, что главный фактор появления избыточной массы тела — это переедание. Если же аппетита нет, то и жир накапливаться не будет, заверила врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки