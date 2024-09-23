Ученые: Эта отметка на теле первой предупредит о высоком холестерине
"Они предупреждают об основных проблемах со здоровьем - таких как высокий уровень холестерина или триглицеридов", - отметили специалисты, объяснив, что организму приходится расщеплять и выводить избыток холестерина, что вызывает накопление жиров под кожей.
Образование ксантом, которые появляются, в основном, в районе локтей, коленей, ступней, в области вокруг глаз, - повод для того, чтобы проверить у себя холестерин.
Отмечается, что текстура кстантом может быть от мягкой до твердой. Это зависит от их размера и расположения на теле.
Образования можно удалить с помощью различных медицинских процедур (лазерное лечение, криотерапия, хирургическое иссечение), однако поддержание нормального уровня холестерина "имеет решающее значение для предотвращения их повторного появления отложений".
Исследователи предупредили, что на повышенный холестерин также могут указывать усталость и одышка во время физической активности, боли в груди, чувство онемения в конечностях.
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