Эксперты из Канады рассказали, чем соевое молоко полезнее коровьего

Употребление соевого молока может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Этот вывод сделали ученые из Университета Торонто, проведя масштабное исследование.Соевое молоко, получаемое из бобов сои, богато изофлавонами - растительными гормонами, которые часто используются в качестве пищевых добавок. Исследователи обнаружили, что эти вещества способны не только предотвращать развитие онкологических заболеваний и укреплять костную ткань, но и положительно влиять на работу сердца и сосудов.Особенно важно то, что соевое молоко подходит для употребления всем - мужчинам, женщинам и детям. По своему составу оно наиболее близко к коровьему молоку среди всех растительных аналогов, но при этом содержит на 60% меньше жира.Ученые установили, что регулярное потребление соевого молока способствует умеренному снижению уровня всех видов "плохого" холестерина в организме. Кроме того, оно помогает регулировать кровяное давление и уменьшает воспалительные процессы.Интересно, что даже подслащенное соевое молоко, которое относится к категории "ультраобработанных" продуктов, сохраняет свои полезные свойства. Этот факт стал неожиданностью для исследовательской группы. Доктор Мадлен Эрлих, ведущий автор исследования, отметила, что употребление как подслащенного, так и неподслащенного соевого молока улучшает здоровье сердца, не влияя при этом на маркеры воспаления.Эксперты подчеркивают, что популярность растительного молока в последние годы значительно возросла. При этом разные виды такого молока могут существенно различаться по составу, поэтому важно понимать их влияние на здоровье. Анализ показал, что соевое молоко, независимо от наличия добавленного сахара, имеет преимущества для кардиометаболического здоровья.В России рынок соевого молока также активно развивается, показывая ежегодный рост более чем на 60%. Это включает как отечественное производство, так и импорт.Процесс производства соевого молока включает замачивание соевых бобов, их измельчение и кипячение полученной смеси. После фильтрации получается стабильная эмульсия воды, масла и белка, по вкусу напоминающая коровье или козье молоко. Многие производители обогащают продукт кальцием, так как в необогащенном соевом молоке его содержание невелико.Диетологи рекомендуют употреблять не более 200 мл соевого молока в день. Оно может использоваться не только как напиток, но и в кулинарии в качестве заменителя коровьего молока в различных рецептах: от молочных коктейлей и смузи до соусов, выпечки и десертов.При выборе соевого молока эксперты советуют обращать внимание на состав продукта. В процессе производства в него могут добавлять сахар, ароматизаторы (чаще всего шоколад и ваниль) и другие ингредиенты для улучшения вкуса и консистенции. Рекомендуется выбирать варианты с минимальным количеством дополнительных компонентов.

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