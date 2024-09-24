Дерматолог призвала отказаться от популярного средства для очищения кожи

Чтобы кожа оставалась здоровой и увлажненной, ее не нужно мыть с мылом каждый день, считает дерматолог Мэри Стивенсон.Стивенсон пояснила, что мыло смывает с кожи верхний жировой слой, который защищает от внешних воздействий и потери влаги. Чтобы сохранить здоровье и красоту кожи, врач посоветовала не мыть ее слишком часто. Стивенсон уточнила: достаточно споласкивать тело водой, а специальные средства использовать лишь в местах, которые сильно потеют и выделяют запах: в подмышечных впадинах, пахе, на ступнях.При этом дерматолог подчеркнула, что в жаркую погоду после физической работы или спортивных тренировок принимать душ нужно обязательно. В этом случае она рекомендовала использовать средства для гигиены детей или продукты для чувствительной кожи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки