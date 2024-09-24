Стали известны патогены, вызывающие онкологию

В наше время рак считается одним из самых страшных диагнозов. Но мало кто знает, что почти каждая пятая смерть от этой болезни в мире вызвана не генетическими факторами, а инфекциями. По данным Американского общества микробиологии, бактерии, вирусы и другие организмы, провоцирующие ослабление иммунитета, могут стать причиной развития рака.Одним из самых неожиданных виновников онкологических заболеваний может оказаться обычная кишечная палочка (E.coli). Однако, речь идёт не о всех штаммах, а о так называемых Pks-positive E.coli. Эти бактерии выделяют опасный токсин, который повреждает стенки кишечника и приводит к перерождению тканей.Самым известным вирусом, вызывающим рак, является вирус папилломы человека (ВПЧ). В первую очередь, он известен как причина рака шейки матки. Существуют высокоонкогенные типы ВПЧ, которые можно выявить с помощью анализа биоматериала. Важно понимать, что заражение ВПЧ можно избежать, сделав вакцину.Гепатит С – ещё один вирус, способный спровоцировать развитие рака. Длительное воспаление печени, вызванное этим вирусом, может привести к циррозу или раку.Вирус Эпштейна-Барр, вызывающий мононуклеоз, также представляет серьезную угрозу. По данным экспертов, он обнаруживается у 40% пациентов с лимфомой Ходжкина, агрессивной формой рака.Бактерия Helicobacter pylori – главный виновник гастрита, язвы желудка и рака желудка. Она вызывает длительное воспаление, которое способствует перерождению клеток.Важно помнить, что своевременное обращение к врачу и профилактические меры могут значительно снизить риск развития рака, вызванного инфекциями.

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