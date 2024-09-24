Людям с заболеваниями сердца посоветовали отказаться от некоторых продуктов
В первую очередь Каневская напомнила, что людям с заболеваниями сердца вредны соль, сахар и трансжиры. Из-за них повышается давление, развивается диабет, ожирение, атеросклероз, существенно повышающие риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и летального исхода.
Также, по словам врача, важно минимизировать в меню обработанное мясо, очищенные и обработанные зерна и углеводы, сладкие газировки и соки, мороженое и чипсы. «Обработанное мясо — хот-доги, бекон, колбаса, сосиски, салями и другие мясные деликатесы — содержит консерванты. Худшие для сердца виды мяса — те, которые обработаны с высоким содержанием соли и других нитратов. Их надо полностью исключить из рациона», — заявила Каневская.
Печенье, торты и кексы должны быть редким угощением, продолжила Каневская. Эти десерты содержат много добавленного сахара, что провоцирует набор веса. Также они повышают уровень триглицеридов
в крови, что вредит сердцу.
Мороженое тоже вредный для здоровья продукт, добавила собеседница. Этот десерт слишком сладкий и жирный, поэтому его частое употребление вредно для сердца.
В заключение врач рекомендовала россиянам забыть про картофельные чипсы, так как они не только переполнены насыщенными жирами, но и покрыты солью, что вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления и, как следствие, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Кардиология
Добавить комментарий