Людям с заболеваниями сердца посоветовали отказаться от некоторых продуктов

Терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказала, что правильно подобранный рацион играет одну из решающих ролей в профилактике сердечных болезней и поддержании здоровья у тех, кто уже имеет соответствующие диагнозы. В комментарии для «Ленты.ру» врач посоветовала россиянам с подобными проблемами со здоровьем отказаться от некоторых популярных продуктов.В первую очередь Каневская напомнила, что людям с заболеваниями сердца вредны соль, сахар и трансжиры. Из-за них повышается давление, развивается диабет, ожирение, атеросклероз, существенно повышающие риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и летального исхода.Также, по словам врача, важно минимизировать в меню обработанное мясо, очищенные и обработанные зерна и углеводы, сладкие газировки и соки, мороженое и чипсы. «Обработанное мясо — хот-доги, бекон, колбаса, сосиски, салями и другие мясные деликатесы — содержит консерванты. Худшие для сердца виды мяса — те, которые обработаны с высоким содержанием соли и других нитратов. Их надо полностью исключить из рациона», — заявила Каневская.Печенье, торты и кексы должны быть редким угощением, продолжила Каневская. Эти десерты содержат много добавленного сахара, что провоцирует набор веса. Также они повышают уровень триглицеридовв крови, что вредит сердцу.Мороженое тоже вредный для здоровья продукт, добавила собеседница. Этот десерт слишком сладкий и жирный, поэтому его частое употребление вредно для сердца.В заключение врач рекомендовала россиянам забыть про картофельные чипсы, так как они не только переполнены насыщенными жирами, но и покрыты солью, что вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления и, как следствие, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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