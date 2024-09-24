Пряности – альтернатива пищевым добавкам

Пряности не только придают неповторимый вкус и аромат разным блюдам. Они оказывают позитивное влияние на многие аспекты нашего здоровья. Чем же так полезны куркума, фенхель, имбирь, корица, тмин? В дополнение предлагаем рецепт микса из пряностей для улучшения функций пищеварительного тракта.Есть ли достойная альтернатива диетическим добавкам? Это пряности. Они имеют широкий спектр действия, например, помогут почистить организм беременной или кормящей женщины от паразитов, запустить работу пищеварительного тракта, нормализовать теплорегуляцию.Если не БАДы, то что?Пряности - истинный дар природы, в них заключается целительная сила. При помощи пряностей можно решить массу проблем со здоровьемКуркумаЕе еще называют суперпродуктом. И вот почему:это мощный природный антибиотик,нормализует процесс пищеварения,предотвращает развитие злокачественных новообразований и цирроза печени,нормализует работу желчных протоков, имеет желчегонное действие,работает в детоксе организма - выводит токсичные агенты,имеет противовоспалительный эффект.Добавлять можно всегда и везде.ИмбирьУлучшает метаболические процессы и способствует усвоению пищи,облегчает состояние при раннем токсикозе, снимая тошноту,оказывает противовоспалительный эффект,глистогонное средство,тонизирует,оптимизирует теплорегуляцию в организме (напитки с имбирем подойдут в любое время года).Добавлять можно в еду и напитки.КорицаСпособна частично заменить сахар (можно добавлять в пищу и напитки),улучшает аппетит,нормализует кровоток,антисептическое средство,оказывает противовоспалительный эффект,имеет обезболивающее действие.Добавлять в сладкие каши, в выпечку, блины.ФенхельПолезен кормящим женщинам для усиления лактации,имеет успокаивающие свойства для ЖКТ,устраняет газообразование (и у грудных детей – тоже),оказывает желчегонное действие,способствует функции поджелудочной железы.Добавлять в еду и травяные чаи.ТминРекомендуется женщинам в период лактации, чтобы повысить защитные возможности молока,тонизирует кишечник,помогает желчеоттоку.Добавлять в кашу и суп.Рецепт микса из пряностей для улучшения функций пищеварительного трактаИнгредиенты:куркума,карри,пажитник,фенхель,черный тмин (семена),горчичные зерна,комбинация перцев.Пропорции выбираем произвольно (на ваш вкус).Если хотим добавлять пряности в блюда, желательно подогреть их в масле, чтобы активировались ароматические масла и раскрылся аромат.Противопоказания: хронические проблемы пищеварительного тракта на этапе обострения, аллергия, астма.Для начала можно попробовать употреблять пряности в малых количествах, чтобы пронаблюдать реакцию организма.

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