Мужчины и женщины назвали неожиданные отбивающие желание заняться сексом причины

Женщины и мужчины, считающие, что отбивающие у них желание секса причины не самые распространенные, поделились опытом. Неожиданные поводы отказаться от интимной близости они назвали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из комментаторов признался, что его влечение моментально угасает из-за улыбки партнерши со слишком белыми и ровными зубами.

Многие согласились с женщиной, признавшейся, что ей не нравится вести грязные разговоры в постели.

Еще один пользователь форума назвал специфическое требование к именам подруг.

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