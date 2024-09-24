Синдром сухого глаза: симптомы, опасность для зрения и лечение

Синдром сухого глаза, известный также как сухой кератоконъюнктивит, — одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний. На офтальмологическом приеме это, пожалуй, одна из главных проблем, с которой обращаются пациенты. Что это за недуг, как он проявляется и можно ли его вылечить, рассказала главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей квалификационной категории Элина Санторо.Симптомы синдрома сухого глазаПациент с синдромом сухого глаза может предъявлять огромное количество жалоб, например:ощущение сухости и зуда в глазах;чувство жжения и песка;сложности при выполнении моргательных движений;покраснение глаз;светобоязнь;недостаток слезы;напротив, повышенное слезотечение;усталость;отек;ощущение инородного тела за веками;расплывчатость зрения;увеличение времени, необходимого для фокусировки на тех или иных объектах.Причины синдрома сухого глазаПричины появления синдрома сухого глаза достаточно разнообразны. Условно их можно разделить на внешние и внутренние. К внешним причинам, которые влияют на испарение слезы с поверхности глазного яблока, можно отнести отопительный сезон. Кондиционированный воздух или включенное отопление в машине также влияют на появление синдрома сухого глаза. Усугубляет этот недуг и длительный полет в самолете.Также причины могут быть внутренними, когда синдром сухого глаза развивается вследствие недостаточной секреции либо слезы, либо муцинового слоя (слезной пленки), либо липидного слоя.Как избавиться от синдрома сухого глазаДля того чтобы избавиться от синдрома сухого глаза, необходимо достаточно подробно пообщаться с офтальмологом и выяснить, какие причины влияют на развитие недуга — внешние или внутренние.Решать внешние причины, само собой, легче. Если, например, это сухость воздуха, то можно поставить в помещении увлажнитель.Другим внешним фактором, который провоцирует развитие синдрома сухого глаза, может быть неправильная контактная коррекция — отсутствие гигиены, несоблюдение сроков замены, невыполнение гигиенических процедур с контактными линзами или с футлярами, где они хранятся.Сложнее бывает с внутренними причинами — как с их выявлением, так и с воздействием на них. Потому что это бывают различного рода заболевания, в частности, эндокринные, ревматические, аутоиммунные, аллергические, у женщин — климакс.Что делать, если не лечить синдром сухого глазаКогда заболевание появляется и когда причинами являются внешние факторы, то, как правило, синдром сухого глаза проявляется в легкой либо умеренной форме и его проявление достаточно хорошо купируется назначением слезозаместительной терапии.Когда эта диагностика и терапия не проводится, то, к сожалению, заболевание имеет тенденцию к прогрессированию, и небольшие неприятные ощущения, начавшись в глазах, могут стать причиной снижения работоспособности, а в дальнейшем даже перерасти в достаточно серьезную патологию.Это может проявиться повреждением и эрозией роговицы: вследствие того, что слезная пленка на поверхности глаза пострадала, даже минимальная микротравма приводит к эрозированию роговицы. Эрозия роговицы, в свою очередь, является «входными воротами» для инфекций, поэтому любой инфекционный агент может стать причиной серьезного заболевания — кератита, нередко гнойной язвы роговицы. Отсюда уже угроза не только для зрения, но и для глаза как такового.Поэтому, казалось бы, простой синдром сухого глаза, который настолько выражен и так часто проявляется сегодня у населения, может стать причиной частичной или полной потери зрения. Вот почему крайне важно при наличии таких, казалось бы, частых простых жалоб, как чувство сухости в глазах, дискомфорта, затуманивания, проблем с миганием, обратиться к офтальмологу и провести диагностику с подбором в последующем лечения.

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