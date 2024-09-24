Токсиколог Кутушов назвал ошибки в работе с дихлофосом, которые могли привести к гибели детей

Дихлофос считают одним из самых простых и доступных средств в борьбе с насекомыми, у многих это название на слуху. Но ошибки в использовании отравы могут привести к трагическим последствиям.В деле о загадочном отравлении многодетной семьи из поселка Красная Сопка всплывают новые подробности. Следствие склоняется к версии, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с дихлофосом. О том, можно ли надышаться парами дихлофоса до смертельного исхода, «Доктор Питер» спросил у эксперта.Симптомы отравления дихлофосом могут быть очень разнообразными, от головной боли и тошноты до судорог и потери сознания. Все зависит от того, сколько вещества попало в организм и каким путем. Даже небольшое количество дихлофоса, особенно при вдыхании его паров, крайне опасно для здоровья.Если после опрыскивания помещения данным химикатом не было обеспечено достаточное проветривание или помещение вообще не проветривалось, то концентрация паров дихлофоса в воздухе может достичь опасного уровня, что увеличивает риск отравления.Так, в инструкции к средству, которое использовала семья, сказано, что по окончании дезинсекционных работ помещение нужно проветривать не менее одного часа, а повторную обработку проводить не ранее чем через 30 дней.Как обрабатывать помещение дихлофосом, чтобы не отравитьсяСледует строго соблюдать инструкцию по применению препарата. Важно обеспечить проветривание помещения в соответствии с рекомендациями производителя.Всегда используйте перчатки и защитную одежду при работе с дихлофосом.Храните средство в недоступном для детей и животных месте.После обработки необходимо протереть поверхности влажной тряпкой, чтобы удалить остатки препарата.Никогда не допускайте контакта дихлофоса с пищей, посудой, игрушками или другими предметами, с которыми можете соприкасаться вы или дети.Важно также помнить, что дихлофос токсичен и для домашних животных. Перед обработкой помещения дихлофосом убедитесь, что в нем нет людей и животных.По словам эксперта, существуют более безопасные альтернативы дихлофосу — например, на основе пиретринов, которые являются естественными инсектицидами.«Также можно применять более современные методы борьбы с насекомыми — например, использование ловушек или электрических отпугивателей», — говорит Михаил Кутушов.Важно помнить, что любое химическое вещество может представлять опасность при неправильном использовании. А в случае подозрения на отравление необходимо немедленно обратиться к врачу.Напомним, четыре ребенка из одной семьи скончались после ужина с пельменями, этот продукт первоначально и посчитали причиной трагедии. Новость из поселка Красная Сопка Красноярского края шокировала многих и особенно местных жителей, покупавших продукты в том самом магазине.Как рассказывала потом мать погибших детей, те самые пельмени семья ела целый день — на завтрак, обед и ужин. А на следующее утро 21 сентября всем стало резко плохо. Спасти детей не смогли. Первыми в тот же день умерли 6-летняя девочка и ее 13-летний брат. Еще две девочки 11 и 12 лет скончались 22 и 23 сентября.После случившегося следователи первым делом проверили магазин, где продавали пельмени. Однако при осмотре частного дома, где жила семья, нашли множество химикатов от вредителей.«В квартире семьи изъяты сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — комментировал заместитель прокурора Красноярского края Евгений Мостовой.Возможно, кто-то из детей принял опасный порошок за соль и добавил его в пельмени? Но утром 24 сентября стало известно, что следов сыпучей отравы в организмах погибших нет. Однако появилась другая версия: семья отравилась, надышавшись парами дихлофоса.«Аэрозольный препарат от насекомых — приоритетная версия отравления семьи из Назаровского района, — сообщили в прокуратуре Красноярского края. — В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения Москвы».

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