Cell: препарат для диабетиков метформин может замедлять старение органов приматов
Ученые ежедневно вводили метформин 12 пожилым самцам макак-крабоедов и 18 другим видам обезьян в течение 40 месяцев. До и во время исследования биологи собирали образцы тканей из нескольких органов животных, делали снимки их мозга и проводили физические и умственные тесты.
Анализ показал замедление биологического старения во многих органах животных, включая почки, легкие и кожу. Наибольшую пользу получил мозг: активность его нервных клеток была примерно такой же, как у обезьян на шесть лет моложе. Ученые обнаружили, что у животных лучше работали клетки, вырабатывающие белок NRF2. Предыдущие работы показали, что он защищает клетки от повреждения во время приступов воспаления.
До этого работы ученых показывали, что препарат метформин, который назначают пациентам с диабетом 2-го типа, может замедлять старение у грызунов, мух и червей.
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