Cell: препарат для диабетиков метформин может замедлять старение органов приматов

Препарат против диабета метформин замедлил старение органов, в том числе мозга, у самцов макак-крабоедов.Ученые ежедневно вводили метформин 12 пожилым самцам макак-крабоедов и 18 другим видам обезьян в течение 40 месяцев. До и во время исследования биологи собирали образцы тканей из нескольких органов животных, делали снимки их мозга и проводили физические и умственные тесты.Анализ показал замедление биологического старения во многих органах животных, включая почки, легкие и кожу. Наибольшую пользу получил мозг: активность его нервных клеток была примерно такой же, как у обезьян на шесть лет моложе. Ученые обнаружили, что у животных лучше работали клетки, вырабатывающие белок NRF2. Предыдущие работы показали, что он защищает клетки от повреждения во время приступов воспаления.До этого работы ученых показывали, что препарат метформин, который назначают пациентам с диабетом 2-го типа, может замедлять старение у грызунов, мух и червей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки