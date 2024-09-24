Наблюдая за сусликами, ученые открыли новый способ лечения катаракты без операции

Исследователи обратили внимание, что после долгой спячки помутневший хрусталик в глазах грызунов быстро становился прозрачным. Оказалось, все дело в определенном белке.Катаракта — это опасное заболевание, которое поражает не только пожилых, но и молодых людей. У человека появляется пелена перед глазами, которая со временем усиливается, полностью лишая зрения. При этом заболевании мутнеет хрусталик внутри глаза, отсюда и появление белой пленки перед глазами.Офтальмологи говорят, что катаракта может быть не только возрастной, но и врожденной и даже приобретенной. Она может развиться из-за наличия системного заболевания: сахарного диабета, аутоиммунных процессов, на фоне приема медикаментов — стероидов, гормональных препаратов. Иногда катаракта может быть травматической, она возникает после серьезных повреждений глаза.Избавиться от катаракты возможно, но только хирургическим путем. Однако ученые из американского Национального института глаз совместно с коллегами из Чжэцзянского университета выяснили, что возможен и другой способ.В своем эксперименте исследователи наблюдали за тринадцатиполосными сусликами. Они считаются одними из самых долго спящих животных: во сне суслик может провести до 9 месяцев! Длительность спячки зависит от климата и региона. Такой необычный режим привлекает исследователей, поэтому они хотят узнать как можно больше о функционировании организма этих грызунов.Оказалось, что когда суслик находится в спячке, то температура его тела падает до 4 градусов, метаболические процессы резко замедляются, а хрусталики глаз мутнеют, как и у пострадавших от катаракты. Однако, как только животное просыпается, температура тела резко повышается до 37 градусов, а хрусталики снова становятся ясными.Ученые предположили, что у грызунов есть особые условия для адаптации к холодовому стрессу. Мыши и крысы тоже впадают в спячку, однако их зрение не восстанавливается так же быстро, как у сусликов.Эксперты использовали стволовые клетки грызунов, чтобы создать «хрусталик в пробирке». После этого ученые стали внимательно следить за всеми процессами в клетках. Оказалось, что ключевую роль играет белок RNF114 — фактически он может обращать катаракту вспять!Исследователи установили, что во время согревания после охлаждения уровень этого белка в тканях сусликов был значительно выше, чем в тканях крыс. Кроме того, белок RNF114 может выявлять состарившиеся клетки и утилизировать их, то есть он продлевает молодость глаз.Ученые проверили уникальный белок на крысиных хрусталиках в пробирке. В модель добавили RNF114, а потом охладили. После согревания эксперты увидели ожидаемый эффект: хрусталик стал прозрачным в разы быстрее.Теперь исследователи будут продолжать опыты с белком. Они планируют как можно тщательнее изучить его механизмы, а также опробовать в других испытаниях. В перспективе ученые хотят создать лекарство, которое могло бы помогать людям с катарактой вновь обретать зрение.

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