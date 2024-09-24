Эксперты назвали симптомы, указывающие на прогрессирующий рак кишечника

Рак кишечника - коварное заболевание, о котором зачастую узнают, когда болезнь достигла последних стадий. Для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу при появлении первых симптомах, настаивают Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Исследователи назвали самые частые симптомы, отмеченные у пациентов с раком кишечника на ранней стадии.В первую очередь – это боли в животе, говорится в материале, опубликованном в Mirror. Также в списке ранних симптомов частые запоры, кровотечения, кровь в стуле, диарея и анемия.По словам экспертов, эти четыре основных признака обычно проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза.При этом симптомы одинаковы как для пациентов в молодом возрасте, так и более пожилых больных.Ученые отмечают, при своевременном выявлении рака кишечника шансы на стойкую ремиссию довольно высокие. При этом качество жизни практически не изменится, ведь развитие болезни можно остановить.

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