Эксперты назвали симптомы, указывающие на прогрессирующий рак кишечника
Исследователи назвали самые частые симптомы, отмеченные у пациентов с раком кишечника на ранней стадии.
В первую очередь – это боли в животе, говорится в материале, опубликованном в Mirror. Также в списке ранних симптомов частые запоры, кровотечения, кровь в стуле, диарея и анемия.
По словам экспертов, эти четыре основных признака обычно проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза.
При этом симптомы одинаковы как для пациентов в молодом возрасте, так и более пожилых больных.
Ученые отмечают, при своевременном выявлении рака кишечника шансы на стойкую ремиссию довольно высокие. При этом качество жизни практически не изменится, ведь развитие болезни можно остановить.
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