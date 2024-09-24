Врач рассказала, чем полезно приготовление еды вместе с детьми

Готовка с детьми - это не просто весёлое времяпрепровождение, но и важный образовательный процесс, способствующий всестороннему развитию ребёнка. Такое мнение высказала доктор медицинских наук Нимали ФернандоЭксперт подчеркнула многогранность пользы от совместного приготовления пищи. Это занятие не только формирует здоровое отношение к еде, но и стимулирует когнитивное развитие детей. Особенно важно, что следование рецепту от первого до последнего шага учит ребёнка планировать свои действия и доводить начатое до конца. Эти навыки являются фундаментом для развития самодисциплины и исполнительных функций мозга.Фернандо обратила внимание на то, что кулинарный процесс включает множество действий, требующих точности и аккуратности. Мытьё продуктов, их нарезка и правильное расположение ингредиентов - всё это отлично тренирует мелкую моторику, которая критически важна для общего развития ребёнка.Интересно, что кухня может стать отличным местом для первого знакомства с математикой. Измерение количества продуктов, подсчёт ингредиентов и работа с пропорциями естественным образом вводят ребёнка в мир чисел и вычислений. Такой практический подход помогает лучше усвоить абстрактные понятия и научиться применять их в реальной жизни.

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