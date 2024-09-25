Раскрыты помогающие избежать зависимости от капель для носа методы их использования
«При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может даже повышать давление», — указала она.
Во время лечения, назначенного специалистом, следует использовать такие капли не более трех-пяти дней, посоветовала врач. При этом в день нужно делать всего два-три «пшика» в каждую ноздрю.
Чтобы облегчить симптомы, не прибегая к каплям, можно использовать морскую воду в гипертоническом растворе, ментоловые пастилки, горячие ванны и физические нагрузки, заключила Харина.
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