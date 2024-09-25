Раскрыты помогающие избежать зависимости от капель для носа методы их использования

Избежать появления зависимости от капель для носа поможет их недолгое использование, отметила оториноларинголог, фониатр, член общества Европейского союза фониатров Дарья Харина. По ее словам, чем дольше использовать сосудосуживающие капли, тем выше вероятность развития зависимости.«При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может даже повышать давление», — указала она.Во время лечения, назначенного специалистом, следует использовать такие капли не более трех-пяти дней, посоветовала врач. При этом в день нужно делать всего два-три «пшика» в каждую ноздрю.Чтобы облегчить симптомы, не прибегая к каплям, можно использовать морскую воду в гипертоническом растворе, ментоловые пастилки, горячие ванны и физические нагрузки, заключила Харина.

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