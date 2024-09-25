Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Яичниками называются два небольших округлых анатомических образования, симметрично расположенных в малом тазу. Яичники — органы, в которых созревают яйцеклетки.Уже на 6-й неделе эмбрионального развития у зародыша женского пола можно различить яичники, в которых находятся 1 миллион первичных фолликулов — будущих яйцеклеток. Часть фолликулов рассасывается, и к моменту рождения в яичниках девочки содержится более 400 тысяч незрелых яйцеклеток. За фертильный (детородный) период успеют достичь созревания около 500 яйцеклеток, остальные подвергнутся дегенерации.Яичники: строение, функции, заболевания, лечение и профилактикаВ течение всей жизни женщины структура и размеры яичников меняются, подстраиваясь под сложный функциональный цикл.Положение в тазуВ малом тазу яичники прикрепляются к брыжейке — соединительнотканной подвижной складке. Такое крепление помогает им при росте матки во время беременности менять своё положение без ущемления.РазмерыВ детском возрасте яичники сферические, а к моменту полового созревания становятся эллипсоидными. В репродуктивный (детородный) период яичники достигают наибольших своих размеров — 1,5?2,5?3,5 см, имеют толщину 1,5-2 см.Во время беременности яичники увеличиваются в размерах за счёт улучшения кровоснабжения всех репродуктивных органов, а затем опять уменьшаются. Максимальных размеров они достигают к 40 годам. С наступлением климакса яичники заметно уменьшаются, в них происходят атрофические процессы. Вес яичника колеблется в пределах 5-10 г.СтроениеПод плотной оболочкой находятся два слоя тканей:Внутренний — мозговое вещество, представленное рыхлой соединительной тканью, пронизанной многочисленными кровеносными и лимфатическими сосудами.Наружный — корковое вещество, в котором у взрослой женщины находятся фолликулы на разной степени развития.ФолликулПо мере созревания фолликула под его оболочкой постепенно скапливается прозрачная жидкость. Такой фолликул называется граафовым пузырьком. Цикл развития одного фолликула составляет 21-28 дней (менструальный цикл).На одном его полюсе различается яйценосный бугорок — здесь развивается яйцеклетка, имеющая достаточно крупный размер около 0,2 мм. Готовый к выходу фолликул называется доминантным, он имеет около 2 см в диаметре. Когда он достигает такого размера, развитие остальных пузырьков приостанавливается.Стенка фолликула истончается, он разрывается, и с потоком жидкости яйцеклетка выпадает в брюшную полость, где её подхватывают реснички маточной трубы и направляют к матке. На оболочке яичника остаётся тонкий рубец.ФункцииНа яичники возложено две задачи:Формирование фолликулов.Синтез стероидных гормонов (прогестинов, эстрогенов, андрогенов).Эти функции взаимосвязаны и находятся в сложном циклическом равновесии: в зависимости от того, наступила беременность или нет, яичники реагируют по-разному.После разрыва зрелого фолликула его место заполняется кровью, а позже преобразуется в так называемое жёлтое тело.Желтое телоЖёлтое тело входит в число желёз внутренней секреции. При оплодотворении яйцеклетки в маточной трубе жёлтое тело разрастается до 2 см в диаметре и начинает синтезировать гормоны группы гестагенов. Позже к их синтезу присоединяется плацента. Гестагены обеспечивают жизнеспособность эмбриона во время его продвижения по трубе до эндометрия (внутренней оболочки матки) и в первые три месяца эмбрионального развития. После рождения ребёнка жёлтое тело превращается в белое, а затем замещается соединительной тканью. Синтез гормонов в нём прекращается.Если беременность не наступила, то жёлтое тело сразу рассасывается. В яичниках начинается подготовка к новому циклу овуляции (созревания яйцеклетки). Их ткань начинает в большом количестве производить половые гормоны эстрогены (эстриол и эстрадиол). Под их воздействием происходит обновление эндометрия — старый эпителий отслаивается и вместе с менструальным кровотечением удаляется из полости матки, а затем нарастает новая слизистая оболочка, готовая принять очередную яйцеклетку.Эстрогены отвечают за вторичные половые признаки — например, под их влиянием начинают формироваться молочные железы. Эстрогены участвуют в минеральном обмене веществ.Андрогены участвуют в регулировании менструаций. При их дефиците развивается дисфункция яичников, приводящая к:дисфункции менструального цикла;бесплодию;раннему климаксу;раннему старению.Причины частого поражения после 40 летЧем сложнее функции органа, тем проще нарушить его деятельность. Это относится и к яичникам.Как всякий орган внутренней секреции, яичники чутко реагируют на малейшее нарушение выработки гормоновИзменения в работе яичников наступают при:заболеваниях гипофиза, регулирующего деятельность всех эндокринных желёз;патологиях щитовидной железы;ожирении;сахарном диабете.К сорока годам большинство женщин приходит со сбоями в гормональной системе, обусловленными:абортами (по информации ВОЗ, 60% беременностей в России заканчиваются абортом),отказом от вскармливания грудью,бесконтрольным приёмом гормональных противозачаточных средств,гиподинамией,регулярным перееданием,частыми стрессовыми ситуациями.Располагаясь в брюшной полости, яичники вовлекаются в воспалительные процессы со стороны соседних органов: матки, кишечника, мочевыделительной системы.Бактериальная или грибковая инфекция легко поражает рыхлую ткань яичников. В результате воспаления матки и яичников нарушается репродуктивная функция женщины, наступает ранний климакс со всеми его последствиями.Проведение хирургических операций в брюшной полости также нарушает деятельность яичников.В отличие от сперматозоидов яйцеклетки не продуцируются во взрослом организме, расходуются те, что были заложены в эмбриональном периоде. Последствием стимуляции яичников при ЭКО, когда искусственно вызывают созревание сразу нескольких яйцеклеток, оказывается преждевременное истощение яичников с дегенеративными процессами в них.На состоянии яичников отражаются многолетние вредные привычки — курение, алкоголизм.В репродуктивной системе с возрастом происходят процессы инволюции.Угасание и смена балансов гормоновС 36–38 лет в яичниках количество фолликулов остаётся меньше тысячи, а этого недостаточно для поддержания ритмичного менструального цикла.1. Ранним предвестником приближающейся менопаузы является растущий уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), а затем и лютеинизирующего гормона (ЛГ).2. Без регулярного формирования жёлтого снижается синтез прогестерона.3. Уровень эстрогенов сначала увеличивается, а потом их синтез в яичниках угасает. Их начинает вырабатывать жировая ткань. При дефиците прогестерона:повышение уровня эстрогенов провоцирует рост опухолевых процессов в матке;снижение содержания эстрогенов ведёт к остеопорозу и переломам.Постепенно удлиняется интервал между менструациями, появляются нестабильность артериального давления и «приливы» — вегетососудистые колебания, связанные с угасанием функции яичников.Статистика заболеваний яичников после 40 летСогласно последним данным Минздрава России, число абсолютно здоровых женщин в нашей стране не превышает 6%. Такая низкая цифра получается в результате роста гинекологической заболеваемости — у 20% жительниц страны имеются нарушения в женской репродуктивной сфере. Бесплодны 7-8 млн. женщин (они дают 45% случаев бесплодия). Четвёртая часть всех случаев бесплодия связана с нарушением овуляции. С возрастом проблемы в яичниках встречаются всё чаще. Они связаны с воспалительными и гормональными процессами.Киста яичника, по некоторым данным, встречается у 80% женщин, но часть патологических образований рассасывается самостоятельно. Однако в постменопаузе увеличивается опасность озлокачествления кисты.Онкологические заболевания яичников развиваются как самостоятельные, первичные поражения, так и в виде метастазов рака молочной железы, ЖКТ, матки. Значительно реже метастазируют в яичники опухоли щитовидной железы и меланомы.Рак яичников занимает:3 место — среди опухолей женских фертильных органов;7 место (5%) — в перечне общей онкозаболеваемости.В России он выявляется ежегодно у 11 тысяч женщин, в основном — в возрасте за 40 лет. Смертность от него из-за поздней диагностики достигает 12 на 100 тысяч женщин.Когда можно почувствовать заболевание яичниковСимптомы поражения яичников столь же разнообразны, как и их функции. Пациентки отмечают на врачебном приёме такие проблемы:нарушения менструального цикла;метроррагии (маточные кровотечения);изменение консистенции выделений и их объёма;боль в нижней части живота, отдающую в поясницу, крестец, промежность;боли и дискомфорт во время полового акта;нехарактерные выделения из влагалища и появление запаха;аномалии беременности (внематочную, замирание, выкидыш);увеличение и болезненность паховых лимфоузлов;общее недомогание — слабость, субфебрильную температуру (37,2-37,5?С), тошноту, рвоту.При появлении таких симптомов надо безотлагательно обратиться к гинекологу. Только врач может разобраться в клинической картине и с помощью дополнительных методов обследовать яичники.Наиболее частые заболеванияВсе патологические состояния яичников можно разделить на несколько групп.Гормонозависимые:дисфункции яичников;синдром поликистозных яичников;эндометриоз;нарушение менструального цикла.Воспалительные:оофорит;аднексит.Специфические инфекционные:туберкулёз;грибковые поражения;венерические заболевания;цитомегаловирус.Онкологические (зло- и доброкачественные):киста яичника;мультифолликулярность (поликистоз яичников);цистаденома — доброкачественная опухоль яичника;рак яичников.Спаечный процесс.Диагностика заболеваний яичниковДля уточнения диагноза женщина должна пройти целый ряд клинических и лабораторных исследований:гинекологический осмотр;микроскопию мазка;изучение крови на антигены и антитела;изучение крови на гормоны щитовидной железы и надпочечников;исследование баланса репродуктивных гормонов;УЗИ в два этапа — в начале и в середине менструального цикла;Компьютерная или магнитно-резонансная томография малого таза;диагностическую лапароскопию — хирургический способ обследования при помощи оптических приборов, введённых через проколы сквозь брюшную стенку (точность определения опухоли — 96,5%);гистероскопию — осмотр матки оптическим оборудованием, введенным через влагалище;гистеросальпингографию;цитологический скриннинг;пункцию кисты яичника;биопсию яичника при подозрении на злокачественную опухоль;онкомаркёры разных типов.ОнкомаркёрыОнкомаркёрами называются специфические белковые молекулы, которые образуются в организме при появлении раковых клеток. Их можно обнаружить в крови и других биологических жидкостях.При раке яичников в крови женщины появляются:раковый антиген СА 125;маркёр рака НЕ 4;?-ХГЧ (?-хорионический гонадотропин человека — гормон беременности);эмбриональный антиген АФП;онкомаркёр РЭА;повышенное содержание гормона яичников эстрадиола.Метод позволяет оценивать и эффективность лечебных мероприятий при раке яичников.Генные исследования на наследственные онкозаболеванияНекоторые виды рака связаны с генными мутациями и могут передаваться по наследству. Это характерно для рака яичников, молочных желез и простаты. Ген BRCA резко увеличивает риск рака яичников после достижения женщиной 40 лет. Если в период пременопаузы удалить яичники, то можно не только избежать рак яичников, но и на 50% снизить опасность возникновения рака молочной железы.Лицам, в семье которых встречались случаи рака, проводится профилактическое (предиктивное) генетическое тестирование.Оно проходит в два этапа:Сначала сдаёт кровь человек, у которого выявлен рак, анализ будет готов только через 6-8 недель.При обнаружении у него мутировавшего гена берут кровь у родственников для выявления такой же мутации.Затем решается вопрос об адекватном профилактическом лечении родственников, имеющих дефективный ген.Методы леченияСовременная медицина имеет большой выбор терапевтических и хирургических методов лечения яичников:антибиотикотерапия;иммунотерапия;гормональная терапия;физиотерапия;терапия экстрагенитальных заболеваний;хирургическое иссечение опухолей или всего поражённого органа.Оперативное лечение кисты яичника проводится в виде:Кистэктомии (оофорэктомии) – удаления самой кисты.Овариоэктомии – удаления яичника.Аднексэктомии – удаления придатков.Каутеризации — обработки оболочки яичника электрическими разрядами или лазером при поликистозе.В западноевропейских медицинских центрах практикуется пересадка яичников — перед удалением раковой опухоли иссекают здоровую ткань яичника и подвергают её криоконсервации (замораживанию), а после операции возвращают под оболочкуПрофилактика после 40 летЧтобы избежать опасных заболеваний яичника, рекомендуется:Правильный образ жизни (отказ от пагубных привычек, здоровое питание, умеренные физические нагрузки).Регулярное обследование у гинеколога.Внимательное отслеживание всех сбоев менструального цикла.Предупреждение стрессов и переохлаждения.Своевременное лечение хронических заболеваний.К профилактическим мероприятиям относится удаление яичника у здоровой женщины при обнаружении у близких родственниц мутирующего гена BRCA — по достижении климактерического возраста.

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