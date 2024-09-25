В Университете Нинся узнали, для чего гипертоникам ежедневно надо выпивать чашку кофе

Кофе действительно можно считать полезным для здоровья напитком. Новое исследование китайских ученых очередное тому подтверждение. Оказалось, что кофеманы в меньшей степени рискуют пострадать от деменции, уверены эксперты.Натуральный черный кофе в умеренных количествах может помочь сердцу, сосудам, ЖКТ, а также положительно повлиять на метаболизм и самочувствие в целом. Ученые уже не раз доказывали, что этот напиток полезен, главное — знать меру. И стараться избегать сладких сиропов, сахара и жирных сливок: они пользы не добавят, скорее, наоборот.Эксперты из Университета Нинся в Китае провели исследование, в котором изучали, как привычка пить кофе влияет на риск развития деменции. Ученые проанализировали медицинские карты почти 500 тысяч человек, у 54% из них была диагностирована гипертония. Средний возраст участников составил 72 года, 54% из них были женщинами.Исследователи учли различные факторы при анализе данных, включая:пол и возраст,наличие хронических заболеваний,вредные привычки,индекс массы тела,семейное положение,наличие или отсутствие депрессии,физическую активность.Экспертам уже было известно, что регулярное употребление кофе и чая помогает организму бороться с воспалением, а также может способствовать здоровью гематоэнцефалического барьера («защитник» головного и спинного мозга). Оба фактора связаны со снижением риска развития деменции, поэтому исследователи сконцентрировались именно на этом вопросе.Первый вывод ученых: люди с гипертонией действительно в большей степени склонны к развитию нейродегенеративных заболеваний. Так, почти за 15-летний период наблюдения именно у таких участников чаще диагностировали болезнь Альцгеймера и другие виды деменции.Второй вывод экспертов: кофе может защитить от развития опасной патологии. Анализ медицинских данных также показал, что гипертоники, которые выпивали хотя бы одну чашку кофе в день, в меньшей степени были подвержены риску по сравнению с теми, кто игнорировал этот напиток.Кстати, способ приготовления кофе тоже имеет значение. По словам ученых, самый полезный напиток — тот, который сварен из только что перемолотых свежих зерен. От растворимого кофе вы не получите защитного эффекта.Что касается чая, то он также может защищать от опасных патологий головного мозга. Однако у кофе наблюдался более ярко выраженный эффект, заключили эксперты.Ученые считают, что им нужны дополнительные исследования на эту тему. Необходимо расширить выборку людей; желательно, чтобы туда входили только мужчины и женщины с гипертонией. Более масштабный анализ поможет получить подробные данные.Как пить кофе, чтобы не поднималось давлениеВ кофе содержится более 1000 химических соединений. Некоторые из них, в том числе кофеин, хлорогеновая кислота, тригонеллин, кавеол, кафестол, феруловая кислота и меланоидины, способны влиять на регуляцию артериального давления.Ученые из Польши выяснили, как пить кофе, чтобы давление не скакало. Оказывается, здесь важна регулярность. То есть человек должен пить кофе постоянно, но небольшими порциями, тогда давление не будет скакать. Если же вы не любитель этого напитка, но вдруг решите опустошить сразу два стакана, то возможен обратный эффект.По мнению польских медиков, 1–3 чашки кофе в день могут позволить себе даже гипертоники. Но только если пить кофе регулярно.

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