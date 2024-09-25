Названы заболевания, которые лечит мед

Мед очень полезен для здоровья и может лечить простуду и воспаления. По информации ведомства, продукт также снижает уровень холестерина в крови.Ни для кого не секрет, что горячий чай с медом — отличная помощь при простуде. Мед спасает от боли в горле и уменьшает раздражение при кашле, а также оказывает небольшой противовоспалительный эффект, — поделились в Роспотребнадзоре.К тому же антиоксиданты, входящие в состав меда, снижают риск сердечных приступов, поддерживают остроту зрения и помогают сохранить молодость. Продукт также помогает при заболеваниях ЖКТ, уменьшая боль в животе, и имеет антибактериальный и противогрибковый эффект.Более того, в меде содержатся до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий, что делает его пробиотиком, который укрепляет иммунитет, если съедать по ложке продукта в день.При умеренном употреблении меда снижается масса тела, а также уровень сахара и триглицеридов в крови. К тому же свежий мед имеет свойство блокировать аппетит.Несмотря на все полезные свойства меда, употреблять его при наличии аллергии нельзя, подытожили специалисты ведомства.

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