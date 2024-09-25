Даже боль в спине: 6 последствий неправильно установленной пломбы назвала врач Лапушкина

Здоровье зубов — это не просто улыбка, это важная составляющая общего состояния организма. Но, даже если вы стараетесь не запускать зубы, нужно помнить о том, что важно и их правильное лечение.Отсутствие зубов приводит к нарушению прикуса, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава — отсюда постоянные головные боли, нарушение осанки и не только. Но если вы стараетесь следить за зубами, стоит знать, чем может обернуться неправильная установка пломбы или коронки.К каким опасным последствиям может это привести, рассказала владелец зуботехнической лаборатории, зубной техник и преподаватель учебного центра Helios Анна Акулова.Не все так простоПри изготовлении коронки стоматолог-ортопед и зубной техник учитывают сотни параметров. Пациенту известно лишь о нескольких: материал, а также цвет будущей реставрации. Однако при изготовлении каждой коронки учитывают толщину материала, групповую принадлежность зуба, высоту бугров, соотношение с соседними зубами и контактные пункты, высоту коронки и многое другое. Это доказывает, что процесс изготовления коронки сложный, кропотливый, а любые ошибки могут привести к серьезным последствиям.Непросто дело обстоит и с пломбированием. При восстановлении зуба стоматолог учитывает показания, противопоказания, жевательную нагрузку, усадку материала, а также его прилегание. К сожалению, неправильная установка пломбы или коронки — это проблема, с которой сталкивается множество людей. И если коронка мешает или ощущается в полости рта длительное время, то это не мелочь, это серьезно.Последствия неправильно установленной пломбы или коронкиПатогенные бактерии. При пломбировании важно добиться полной герметичности зуба и исключить микроподтекания, когда бактерии могут проникнуть в зазор между натуральными тканями и пломбировочным материалом. Такие же правила важно соблюдать при изготовлении коронок. Пломбировочный материал и тем более коронка скрывают развитие кариозного процесса, что приводит к пульпиту, периодонтиту и даже флюсу. Спасение зуба от удаления в таком случае процесс сложный, длительный.Неправильный прикус. Некорректно установленная коронка может изменить прикус, что, в свою очередь, приводит к дополнительной нагрузке на соседние зубы. Это может вызвать их преждевременное изнашивание или даже трещины на эмали.Проблемы с деснами. Неправильно установленные конструкции могут травмировать десны, нарушая их здоровье и провоцируя воспалительные процессы, такие как гингивит или пародонтит.Проблемы с челюстным суставом (ВНЧС). Неправильная установка пломбы или коронки вызывает изменения прикуса, что провоцирует нарушения в челюстном суставе. Может появиться хруст или затруднения при открывании рта.Дискомфорт и боли. Если пломба была установлена неправильно, то пациент впоследствии может испытывать боль при жевании. Это связано с чрезмерным напряжением мышц челюсти, что иногда приводит даже к головным болям. Сразу после пломбирования или протезирования есть ощущение, что зуб слишком высокий, цепляется. При ошибках, допущенных при пломбировании, отмечается ощущение инородного тела.Боли в спине. В организме все взаимосвязано. Из-за неправильно установленной пломбы меняется прикус. В результате остальные мышцы начинают компенсировать все нарушения, что приводит к их перенапряжению. И через некоторое время пациент может ощутить боли в области между лопаток, в пояснице.Если после установки пломбы или коронки вы испытываете болевые ощущения при смыкании зубов, дискомфорт при употреблении холодных или горячих напитков, если чувствуете, что зуб шершавый или, наоборот, слишком гладкий, значит, процедуру пломбирования и реставрации зуба провели неправильно.Как избежать проблемДля того чтобы избежать серьезных и неприятных последствий после лечения зубов:выбирайте опытного стоматолога. Не стесняйтесь спрашивать о квалификации врача, интересоваться, какое обучение он проходил в последний год. Ведь стоматологическая отрасль стремительно развивается, поэтому отсутствие обучения с целью повышения квалификации за последний год — это тревожный звоночек;регулярно посещайте стоматолога для профилактических осмотров. Это поможет вовремя выявить и исправить ошибки;обращайте внимание на свое самочувствие после установке пломбы или коронки. Если вы заметили дискомфорт, не откладывайте визит к врачу и не ждите, что пройдет само! Не пользуйтесь непроверенными лайфхаками из Интернета (наподобие спиливания зубов в домашних условиях) и не используйте материалы с маркетплейсов. Все материалы у квалифицированных врачей лицензированы и имеют необходимые сертификаты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки