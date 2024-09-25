Нехватка витамина B6 в организме увеличивает риск развития диабета 2 типа
Исследователи обнаружили, что у людей с дефицитом витамина B6 вероятность развития диабета 2 типа на 29% выше по сравнению с теми, кто имеет нормальный уровень этого витамина. Это открытие подчеркивает важность витамина B6 для метаболических процессов организма, особенно в контексте обмена глюкозы и аминокислот.
Эксперты отмечают, что многие распространенные продукты питания богаты витамином B6. Среди них - мясо, рыба, картофель и бананы. Для людей с повышенным риском диабета может быть полезным пересмотреть свой рацион и увеличить потребление этих продуктов. Однако специалисты предупреждают о рисках самостоятельного приема витаминных добавок без консультации с врачом, так как избыток витамина B6 может негативно сказаться на здоровье.
Это исследование открывает новые горизонты в понимании факторов, влияющих на развитие диабета 2 типа. Ученые планируют продолжить изучение роли витамина B6 в патогенезе заболевания. Их цель - разработать более эффективные методы профилактики, которые могли бы помочь миллионам людей избежать этого серьезного хронического состояния.
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