Сомнолог Шагиахметова дала советы, как справиться с плохим настроением осенью

Как отметили в Казанском федеральном университете, осенняя пора влияет на изменения психоэмоционального состояния человека. В связи с этим врач-сомнолог Лилия Шагиахметова рассказала о причинах ухудшения настроения и снижения работоспособности у людей с наступлением осени, и дала советы, как бороться с осенней хандрой.Специалист объяснила, что сокращение светового дня и уменьшение солнечной активности приводят к снижению выработки серотонина - гормона счастья. Из-за нехватки витамина D настроение ухудшается, а работоспособность снижается. Осенью люди начинают больше спать, вырабатывается больше мелатонина, из-за чего возникает вялость и обостряются депрессивные проявления.Чтобы справиться с осенней хандрой, врач рекомендует с самого утра включать яркий свет, открывать форточку для поступления свежего воздуха и заниматься физической активностью. Кроме того, эксперт советует больше гулять на улице, заниматься любимыми делами и общаться с другими людьми. Также важно не засиживаться на работе, правильно питаться и по возможности пользоваться солнечными лучами.Ухудшение настроения и снижение работоспособности осенью являются распространенной проблемой, но с ней можно справиться, соблюдая несложные рекомендации специалистов. Важно вовремя распознать признаки осенней хандры и принять меры для поддержания физического и психологического здоровья.

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