Врач посоветовала включить в осенний рацион несколько продуктов

Терапевт и диетолог Галина Волкова рассказала, какие полезные овощи и фрукты стоит включить в рацион осенью. Их доктор назвала в беседе.Врач посоветовала есть больше кабачков, тыкв, а также моркови, капусты и помидоров, так как они содержат много различных микроэлементов и клетчатки. «Из сезонных фруктов и овощей мы можем взять и витамины, и различные микроэлементы. Это и клетчатка, которая нам нужна и для работы желудочно-кишечного тракта, и для микробиоты», — объяснила Волкова.При этом специалистка подчеркнула, что не существует какого-то овоща или фрукта, который был бы полезнее остальных. В то же время врач обратила внимание на то, что локальные сезонные продукты полезнее, чем те, которые были привезены из других стран.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки