Чем полезна куркума?
Принадлежа к семейству имбиря, куркума используется в Восточной Индии и а Среднем Западе уже тысячи лет, и сейчас это одна из самых ценных специй в мире. На самом деле непонятно, была ли она впервые использована из-за ее перечного вкуса и уникальной изюминки, которую она придает пище.
Джозеф Меркола: о пищевой ценности куркумы
Польза куркумы для здоровья
Исследования куркумы
Здоровые рецепты с куркумой
Интересные факты о куркуме
Подведение итогов
Древнее применение куркумы в медицинских целях началось, когда стали очевидны ее противовоспалительные свойства, и потом – для лечения разнообразных заболеваний, таких как желтуха, менструальные проблемы, кровь в моче, кровоизлияния, зубные боли, синяки, боль в груди, метеоризм, и колики.
Название "куркума" происходит от Персидского слова "шафран", неоновый желто-оранжевый оттенок, используемый для приготовления карри и желтой горчицы.
Куркума является не дикорастущим, а одомашненным растением, в основном выращиваемым в Индии, наряду с Индонезией, Филиппинами, Китаем, Тайванем, Ямайкой и Гаити.
Польза куркумы для здоровья
Основной питательный состав куркумы включает 26% ежедневной нормы марганца и 16% железа. Это также превосходный источник волокон, витамина B6, калия и здорового количества витамина C и магния.
Маловероятно, что кто-то сможет съесть унцию куркумы за один присест (хотя это вполне безопасно), а ведь все перечисленное выше легче увидеть именно в таком количестве, а не в чайной ложке, которая не содержит дневную норму никаких питательных веществ.
Но одна чайная ложка это более разумный размер порции, который содержит превосходные фитонутриенты. В действительности, куркума эффективна даже в очень малых количествах, например, в одной порции приправленного куркумой блюда.
Польза куркумы для здоровья включает в себя улучшение способности переваривать жиры, уменьшение газов, вздутия живота и запоров и лечение заболеваний кожи, таких как экзема, псориаз и акне.
Куркума используется как мощное противовоспалительное средство в китайской и индийской медицине на протяжении тысячелетий. Куркумин, основной фармакологический агент в этой пряности, производит научно доказанный эффект в этой области, аналогичный противовоспалительным лекарствам без рецепта или по рецепту.
Но куркумин не производит токсического эффекта некоторых синтетических лекарств, как, например, образование гнойников, внутреннее кровотечение и даже пониженный уровень лейкоцитов.
Прочая польза куркумы для здоровья включает снятие боли в суставах, такой как ревматоидный артрит, уменьшение их опухания и увеличение диапазона движений при регулярном приеме. Это еще один случай, когда пряность сама по себе производит эффект, сравнимый с рецептурным лекарством, но с меньшим количеством негативных последствий.
Исследования также предполагают, что куркума полезна при лечении воспалительных заболеваний кишечника, понижает уровень холестерина, защищает сердце, облегчает несварение желудка, улучшает функцию печени и даже предотвращает болезнь Альцгеймера.
Предотвращение развития и блокирование роста раковых клеток – особенно груди, толстой кишки, простаты, легких, и детская лейкемия – также в списке возможных преимуществ.
Исследования куркумы
В одном исследовании было отмечено, что куркумин, главный компонент куркумы, имеет несколько терапевтических эффектов, в том числе ингибирование пролиферации раковых клеток.
Было изучено его влияние на трижды негативный рак молочной железы, который обычно имеет плохой прогноз, после чего исследователи пришли к выводу, что куркумин может ингибировать пролиферацию клеток TNBC, возможно, из-за изменения сигнального пути основного молекулярного механизма рака.
Экстракт куркумы также был протестирован и выяснилось, что он имеет улучшающие кожу свойства. В одном исследовании он применялся для лечения кожи, поврежденной ультрафиолетовым излучением, в течение шести недель. Ученые сообщили об улучшении насыщения влагой и содержания кожного сала, а также о возможности использования подобных кремов в разрабатываемых защитных составах.
В другом исследовании, спиртовой экстракт куркумы и мазь куркумина помогли значительно облегчить боль у пациентов с наружными раковыми образованиями.
Здоровые рецепты с куркумой
Рис басмати с кешью, изюмом и куркумой
Ингредиенты:
2 ст.л. кокосового масла
1? чашки риса басмати
2 чашки кокосового молока
2 чашки куриного или овощного бульона
4 ч.л. молотой куркумы
3 ст.л. молотого кумина
3 ст.л. молотого кориандра
1 щепотка хлопьев красного перца (перемолотых)
1 ч.л. соли
1 лавровый лист
? чашки изюма
? чашки кешью (половинок)
Способ приготовления:
Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне.
Всыпьте рис и варите 2 минуты.
Добавьте остальные ингредиенты и доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума и плотно закройте крышкой, помешивая, чтобы рис не слипся.
Варите до готовности риса - около 20 минут.
Интересные факты о куркуме
Традиционно называемая "индийским шафраном" из-за ее глубокого желтого цвета, куркума на протяжении веков использовалась как приправа, краска для ткани и лечебное средство, занимающее важное место в аюрведической фармакопее, общем холистическом своде правил здравоохранения, который датируется 500 г. до н. э.
Подводя итоги
Многие преимущества для здоровья куркумы можно испытать на себе, если думать о еде как о лекарстве, как советовал Гиппократ в 4 веке до н. э. Эта ярко-желтая пряность традиционно используется в качестве пищи и лекарства и содержит мощные антиоксиданты и, как показали исследования, может бороться с диабетом, раком и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Чтобы получить максимум того, что куркума может дать, используйте ее, чтобы разнообразить скучные блюда на вашем столе, такие как закуски из рыбы или любого мяса; куркума может добавить сложности вкуса в пюрированные блюда, такие как картофель или цветная капуста, соте с луком, брокколи, морковью или сладким перцем.
Ее можно использовать как основу для кремовых овощных дипов, соусов, и яичного салата. Выбирайте цельную, органическую куркуму, а не смесь карри, которая имеет незначительное количество целебных веществ.
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