Эффективны ли очки со специальным покрытием для работы за компьютером, рассказала терапевт
Защитные очки оснащены антибликовым покрытием и фильтрами синего света. Они уменьшают отражение и блокируют вредное излучение.
Антибликовое покрытие особенно важно при работе с искусственным освещением или при ярком солнечном свете. Фильтры блокируют синий спектр света. Он приводит к напряжению глаз, усталости и даже способен нарушать циркадные ритмы, влияя на график сна, сообщают «Известия».
Исследования также показали, что длительное воздействие синего света грозит развитием макулярной дегенерации – заболевания, поражающего центральную часть сетчатки глаза и способного привести к потере зрения.
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