Раскрыта причина популярности пластический хирургии у молодого поколения

Популярность пластической хирургии у молодого поколения в России в последнее время значительно выросла. О причине этого рассказала пластический хирург и косметолог Мария Беллини.По ее словам, сейчас все чаще под нож хирурга ложатся люди в возрасте от 25 до 35 лет. Больше не работает установка о том, что к хирургу стоит обращаться в зрелом возрасте и после появления морщин. Теперь молодые люди не ждут первых признаков старения, начиная заблаговременно работать над сохранением молодости.Беллини заметила, что на это есть свои причины. Во-первых, многие молодые люди используют пластическую хирургию не только для эстетики, но и для здоровья. Во-вторых, в юном возрасте намного легче переносить последствия хирургического вмешательства, так как и восстановление проходит быстрее и успешнее.«Чаще всего пациенты обращаются за небольшими коррекциями по достижении совершеннолетнего возраста, часто мамы приводят ко мне своих детей. Что касается мужчин, они тоже стали обращаться, потому что почувствовали желание сохранять молодость и выглядеть конкурентно и эстетично», — резюмировала косметолог.

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