Врач Дианова назвала худшую кашу для завтрака
По ее словам манная каша – рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку.
«Это та же самая пшеница, просто в более легкоусвояемой форме. Она очень быстро всасывается, повышает уровень глюкозы и примерно через час опять дает чувство голода. Поэтому начинать с нее день не стоит.», – Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог.
Помимо прочего, манка имеет низкую питательную ценность. В ней гораздо меньше белка, витаминов и микроэлементов по сравнению с остальными крупами, отметила Дианова.
В разы полезнее употреблять на завтрак овсяную кашу – она содержит сложные углеводы и клетчатку, поэтому надолго насыщает.
"В овсе большое количество растительного белка, который мы недополучаем. Помимо этого, еще много сложных углеводов, клетчатки, которая разбухает, дает чувство сытости и помогает в профилактике запоров и рака кишечника", – рассказала гастроэнтеролог.
Кроме того, овсяная каша помогает бороться с жировым гепатозом, поскольку содержит аминокислоту метионин. Специалист посоветовала есть такую кашу раз в неделю. Можно чередовать ее с яйцами, омлетом, сырниками и блинчиками с творогом.
«Важно соблюдать "правило тарелки". У нас принято положить огромную порцию – 300 или 400 граммов каши с маслом и все. Так делать нельзя. Для детей и женщин достаточно 150 граммов каши, для мужчин можно 200–250 в зависимости от веса и комплекции. Обязательно добавить белок – сыр, яйцо, орехи, и клетчатку – банан, сухофрукты или замороженные ягоды. Такой завтрак будет наиболее полезным.», – Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог.
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