Назван неожиданный способ распознать сахарный диабет
По словам исследователей, определить разницу температур на ощупь не представляется возможным, однако с этой задачей успешно справляются тепловые камеры, управляемые искусственным интеллектом. В ходе научного эксперимента специалисты установили, что температура носа, глаз и щек меняется с возрастом и в зависимости от здоровья. Также выяснилось, что температура носа с возрастом снижается, в то время как температура вокруг глаз, напротив, с годами становится выше.
Температура вокруг глаз возрастает и у людей с диабетом и жировой болезнью печени. Между тем у пациентов с высоким давлением зафиксирована повышенная температура щек. Ученые объяснили это открытие увеличением клеточной активности из-за воспаления. Они также выразили надежду, что их методика тепловизионной визуализации лица скоро найдет применение в клиниках для ранней диагностики болезней.
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