Россиян предупредили об убивающих мозг привычках

Недосып, алкоголь, курение и переедание негативно воздействуют на работу мозга, провоцируя снижение умственных способностей, а порой и смертельно опасные заболеванияСпециалистка считает, что наиболее разрушительные для мозга последствия имеют курение и употребление алкоголя. По ее словам, эти привычки воздействуют на мозжечок и лобную долю, которые отвечают за слаженность движений и логическое мышление. Врач подчеркнула, что при регулярном употреблении спиртного и сигарет снижаются мыслительные способности и повышается риск инсульта.Еще один фактор, который по мнению Тарасовой, постепенно убивает мозг — это неправильное питание. Невролог уточнила, что работа мозга ухудшается из-за нехватки питательных веществ и витаминов. Кроме того, диетические ошибки могут привести к избытку холестерина и сахара в крови. По словам Тарасовой, оба состояния способны провоцировать хронические болезни, негативно воздействующие на мозг.Кроме того, для сохранения здоровья мозга невролог призвала высыпаться и заниматься физическими нагрузками. Она пояснила, что ночной отдых позволяет мозгу восстановиться, а спорт насыщает кислородом весь организм, в том числе мозг и таким образом помогает замедлить его старение.

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