Авиакомпания может отказать: врачи предупредили, когда беременным стоит воздержаться от перелётов

Беременным лучше воздерживаться от перелётов после 36 недель, советуют специалисты. В каких ещё случаях стоит отказаться от воздушного транспорта, рассказали московские врачи акушеры-гинекологи.Перед полётом при задержке менструации и положительном тесте на беременность важно обратиться к доктору. «Чтобы не было осложнений, необходимо удостовериться, что беременность не внематочная, а протекает как нужно», — отметила акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Любовь Ефремова.Когда перелёты не рекомендованыЛетать не советуют, если в анамнезе есть случаи невынашивания беременности или вагинального кровотечения. Выбрать наземный транспорт лучше и при тяжёлой анемии, высоком давлении, сахарном диабете и многоплодной беременности.«Состояние может усугубиться, потребуется неотложная помощь», — предупредила акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Младова.Женщине в положении перед полётом следует обязательно проконсультироваться со своим врачом. Это важно, даже если беременность протекает без осложнений, обратила внимание Младова.«Важно убедиться, что матка не в тонусе, нет угрозы выкидыша и отсутствуют риски кровотечений», — дополнила коллегу Любовь Ефремова.ВажноНекоторые авиакомпании могут не допускать беременных на международные рейсы. Сотрудники имеют право потребовать от вашего лечащего врача справку, где указан срок беременности и отсутствие противопоказаний к полёту.«У каждой авиакомпании существуют свои правила. В большинстве случаев после 32-й недели беременности они либо не рекомендуют, либо отказываются брать на борт беременных из-за возможных преждевременных родов», — пояснила врач Ефремова.Советы специалистовАвиаперелёты — это риск тромбоза вен. Во время длительного пути рекомендуется надевать компрессионные чулки, а также удобную и свободную одежду.Перед тем как сесть на борт, избегайте употребления продуктов, вызывающих газообразование. Оно может усилиться во время полёта.Выбирайте место у прохода. Это позволит беспрепятственно вставать, чтобы пройтись по салону: размять ноги и улучшить кровообращение. Желательно так делать каждый час.Находясь в сидячем положении, время от времени сгибайте и разгибайте ноги и стопы. Вращайте плечами, наклоняйте голову. Это поможет избежать затекания мышц.Пейте больше жидкости. В самолёте низкая влажность воздуха, а это риск обезвоживания — у беременных он выше.Возьмите с собой удобные подушки для шеи и поясницы, чтобы сидеть было комфортнее. Прихватите беруши для снижения уровня шума, а также леденцы от укачивания.До 36 недель беременности перемещение на самолёте считается безопасным. После этого срока доктор может не разрешить авиатранспорт.«Второй триместр считается подходящим временем для перелётов. В этот период самые низкие риски чрезвычайных ситуаций», — заключила Елена Младова.

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