Ученые рассказали о первом сигнале рака, на который указывает особая отметка

Появление шишек под кожей может быть вызвано множеством причин - от безобидных до потенциально серьезных. На что следует обратить вниманиеТак, на теле встречаются липомы - мягкие жировые образования, которые обычно не являются злокачественными, кисты, появляющиеся из-за закупорки сальных желез, ревматоидные узелки диаметром от 3 мм до 3 см и так далее."Раковые образования встречаются реже и часто представляют собой неподвижные твердые комки, которые со временем увеличиваются в размерах. Раннее выявление имеет решающее значение", - отметили специалисты.Они уточнили, что на ранних стадиях образование не вызывают боли. Однако оно может сопровождаться необъяснимой потерей веса, лихорадкой или ночной потливостью, предупредили ученые.Ранее исследователи выяснили, что отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин также могут быть сигналами развития опасного процесса в организме - причем, со стороны легких.Иногда на недуг указывает дискомфорт в области горла и ротовой полости. Настораживающим признаком является постоянное чувство, будто что-то застряло в горле. Появление пятен на языке и изменение голоса также требуют диагностики.

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