Недосып матери во время беременности увеличивает риск задержек развития у детей

Беременные женщины, которые не высыпаются, могут быть подвержены более высокому риску рождения детей с задержками нейроразвития, согласно новому исследованию.Короткая продолжительность сна (SSD) определяется как сон менее семи часов в сутки. Беременная женщина может иметь проблемы со сном из-за гормональных изменений, дискомфорта во время беременности, частого мочеиспускания и других факторов.Сообщается, что почти 40% беременных женщин имеют SSD. У этих женщин может быть более высокий риск нарушения толерантности к глюкозе, инсулинорезистентности и гестационного диабета, а их дети могут быть подвержены более высокому риску возникновения задержек нейроразвития. Эти дети медленнее развивают свои социальные, эмоциональные, поведенческие, двигательные, когнитивные или речевые навыки.«Это исследование подчеркивает необходимость управления здоровьем сна во время беременности. Проливая свет на связь между сном матери во время беременности и развитием нервной системы ребенка, наше исследование дает семьям знания, которые могут сформировать более здоровые привычки во время беременности и способствовать благополучию следующего поколения», — сказал ведущий автор исследования Пэн Чжу из Аньхойского медицинского университета и Ключевой лаборатории по охране здоровья населения на протяжении жизненного цикла Министерства образования в Хэфэе, Китай. «Улучшение привычек сна во время беременности может предотвратить или снизить риск проблем с развитием нервной системы у детей».Исследователи проанализировали данные о сне 7059 пар мать-ребенок из 3 разных больниц в Китае. Они обследовали детей на предмет задержек развития от 6 месяцев до 3 лет и проанализировали связь между продолжительностью сна матери и риском задержки развития нервной системы. Они также оценили роль уровней С-пептида в сыворотке пуповинной крови, которые являются стабильным индикатором секреции инсулина плода.Исследование показало:Недостаток сна во время беременности может быть связан с повышенным риском возникновения проблем с неврологическим развитием у детей, что влияет на их когнитивные способности, поведенческое развитие и способность к обучению.Мальчики, по-видимому, подвержены более высокому риску задержки развития нервной системы, если их матери страдают от односторонней слепоты во время беременности, что позволяет предположить, что пол играет решающую роль в реакции потомства на факторы пренатальной среды.ТСС во время беременности может повлиять на метаболизм глюкозы у матери, тем самым влияя на среду развития плода.Может существовать положительная корреляция между уровнями С-пептида в пуповинной крови и задержками развития нервной системы у потомства, что указывает на то, что метаболизм глюкозы у матери во время беременности может влиять на секрецию инсулина у плода и, следовательно, на его развитие нервной системы.«Пренатальное здоровье важно не только для будущей матери, но и для долгосрочного здоровья будущего ребенка», — сказал Чжу.

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