Выяснились причины появления седины
«Седина - абсолютно генетический фактор. Сделать с ней что-то и как-то замедлить ее развитие нельзя. Понять, насколько рано вам грозит седина, несложно - достаточно посмотреть на маму и бабушку. Если они столкнулись с ранним поседением волос, то удивляться появившимся у себя седым волоскам, казалось бы, раньше времени не надо», - цитируют эксперта «Аргументы и факты».
Кроме того, указала Егорова, некоторые факторы могут ускорить развитие седины. На это может повлиять очень мощный и длительный стресс.
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