Уролог Королев перечислил 6 факторов, негативно влияющих на мужскую "силу"

Мужская потенция - тема, волнующая многих. Кандидат медицинских наук Сергей Королёв, заведующий урологическим отделением НКЦ №2 (ЦКБ РАН), выделил шесть основных факторов, способных негативно повлиять на эректильную функцию.Психологическое состояние играет ключевую роль в сексуальном здоровье мужчины. Стрессы, депрессия, хроническая усталость могут существенно снизить либидо. Не стоит забывать и о недостаточном половом воспитании, которое тоже вносит свою лепту в проблему.Второй фактор связан с сосудистой системой. Мужчины, страдающие от диабета, атеросклероза или гипертонии, находятся в группе повышенного риска развития эректильной дисфункции. Курение также наносит серьезный удар по сосудам и, как следствие, по потенции.Особое внимание Королёв уделил травмам. Повреждения полового органа, полученные во время интимной близости или в результате попыток его "усовершенствования" путем введения различных веществ и предметов, могут привести к серьезным проблемам с эрекцией.Гормональный дисбаланс - еще один важный аспект. Нарушения в эндокринной системе, в том числе вызванные употреблением стероидов, способны значительно ухудшить сексуальную функцию.Нейрогенные факторы, такие как травмы позвоночника или тазовых костей, также могут стать причиной снижения потенции. Эти повреждения нарушают передачу нервных импульсов, отвечающих за эрекцию.Завершая список, уролог подчеркнул губительное влияние вредных привычек. Злоупотребление алкоголем, употребление запрещенных препаратов и психотропных веществ не только ухудшают общее состояние здоровья, но и напрямую воздействуют на сексуальную функцию мужчины.Понимание этих факторов помогает не только в профилактике проблем с потенцией, но и в их своевременном выявлении и лечении. Важно помнить, что здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры - ключ к сохранению мужского здоровья на долгие годы.

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