Дневной сон может быть вредным и полезным, как определить?

Давно известно, что сон – это лучшее лекарство. Кроме того, не случайно днем спят дети. А как насчет взрослых: полезен ли дневной сон для тех, кому уже давно не 10 лет? Тему дневного сна комментирует Ирина Завалко, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep.Как отметила Ирина Завалко, дневной сон повышает способность ясно мыслить, восстанавливает силы и уберегает от случайных ошибок. Может помочь не высыпающейся маме, которая вынуждена вставать несколько раз за ночь, недополучает глубокий сон, так как боится пропустить пробуждение малыша.«В то же время дневной сон, особенно продолжительный (больше 45 минут) и особенно во второй половине дня, может затруднять засыпание на ночь. Некоторые люди чувствуют себя вялыми и дезориентированными после дневного сна, если он длится более 15–20 минут или если они в целом не досыпают. Это состояние может длиться от нескольких минут до полутора часов», – объясняет эксперт.Сомнологи, консультанты по сну рекомендуют вздремнуть 15-20 минут. Это помогает взбодриться и с меньшей вероятностью нарушит отход к ночному сну. Но если человек знает, что сон даже в первой половине дня помешает ему уснуть вечером, лучше вообще не спать днем. Также это не подходит тем, кому трудно уснуть днем. Будет полезно немного расслабиться, прикрыть глаза, помедитировать после трудного рабочего разговора или перед важной встречей.«Если же человек планирует установить график с короткой ночью и дневным сном, это тоже возможно. Жители жарких стран как раз практикуют регулярный дневной сон, когда все время сна разделено на два отрезка: более короткую ночь и 1,5 часа дневного сна. Но для этого важно спокойно и недолго засыпать как на дневной, так и на ночной сон. И при этом хорошо себя чувствовать. А это не всем подходит», – резюмирует Ольга Завалко.

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