Россиянам назвали неожиданные факты о тушенке

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова рассказала , как выбрать правильную тушенку и для кого она может быть особенно полезна. По словам эксперта, на банке должна быть маркировка ГОСТ 32125-20.«Правильная» тушенка, отмечает Трофимова, включает в себя мясо и приправы, в связи с чем содержит много белка, а из-за способа приготовления легко усваивается. Эти особенности продукта помогут восстановить силы после нагрузок, тренировок или болезни. Тушенка также входит в рацион космонавтов, уточнила биолог.«Тушенка легко усваивается, полезна людям с заболеваниями ЖКТ, заменяя им жареное или запеченное мясо. У нее нулевой гликемический индекс, поэтому она входит в меню при сахарном диабете. Тушенка полезна желающим быстро набрать мышечную массу, способствует хорошему росту волос и прочных ногтей содержит аминокислоту триптофан, способствующая умственному и эмоциональному расслаблению, восстановлению нервной системы», — разъяснила ученый.Однако из-за высокой калорийности тушенка противопоказана людям с ожирением и повышенным уровнем холестерина, предупредила Трофимова. Тем, кто беспокоится об инфекционных заболеваниях и отравлениях, биолог напомнила, что качественная тушенка производится на специальном оборудовании — в автоклавах, при высоком давлении и температуре 1200 градусов. Это дает абсолютную гарантию отсутствия болезнетворных бактерий и делает консервы безопасными в употреблении.

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