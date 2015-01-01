Риск порока сердца у детей, зачатых ЭКО, на 36% выше — новое исследование

Особенно высоки риски при многоплодной беременности, которая чаще всего и случается в результате использования репродуктивных технологий.Более 10 миллионов детей в мире зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, ИКСИ (инъекция сперматозоида в яйцеклетку) и заморозку эмбрионов. 3% детей в Европе и 2,3% в США рождаются благодаря этим методам. В России за 2023 год с помощью ЭКО появились на свет 2,6% малышей. Это более 32 тысяч новорожденных.Для многих женщин ЭКО — единственная возможность стать матерью. К сожалению, дети, зачатые с помощью репродуктивных технологий, имеют повышенные риски врожденных дефектов. Они чаще рождаются раньше срока и имеют низкий вес при рождении.А теперь ученые приходят к выводу, что у детей ЭКО вероятность развития порока сердца в утробе матери выше на 36%.Это масштабное исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, включало детей, родившихся в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции с конца 80-х до 2015 года.Ученые изучили медицинские карты 7,7 миллиона малышей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а потом сравнили их с данными 7,6 миллиона детей, зачатых естественным путем. Авторы оценили, сколько детей в каждой группе имели порок сердца в утробе матери или на первом году жизни.Исследователи учли такие факторы риска, как возраст матери, ее образ жизни, наличие вредных привычек, а также болезней, которые могли повлиять на здоровье ребенка, в том числе диабет или пороки сердца.«Женщины, зачавшие детей с помощью ВРТ, были, как правило, старше (35 лет и более) и рожали в первый раз. Среди них оказалось больше тех, кто имел высшее образование, и меньше курящих, чем среди мам, зачавших естественным путем, — рассказывают исследователи. — Однако при беременности после ЭКО чуть чаще развивался прегестационный диабет (диабет беременных)».В результате авторы пришли к выводу, что пороки сердца на 36% более распространены у детей, рожденных после ЭКО и других репродуктивных технологий, по сравнению с детьми, зачатыми естественным путем. Абсолютный риск — 1,84% против 1,15%.Но самый высокий риск врожденного порока сердца связан с многоплодной беременностью, причем независимо от метода зачатия.«Эти данные следует довести до пациенток, которые проходят консультацию перед ЭКО. Исследование подчеркивает, что важно делать перенос одного эмбриона. Это поможет избежать повышенных рисков при многоплодной беременности», — говорят ученые.Пороки сердца составляют примерно половину от всех врожденных патологий плода. Они поражают 1–2% детей в общей популяции и являются основной причиной смертности младенцев от врожденных аномалий.

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