Сексолог подсказала парам неожиданный способ разжечь страсть в спальне

Ревность может помочь разжечь страсть в спальне, считает психотерапевт, сексолог Эстер Перель.По мнению Парель, ревность, если она не принимает патологические формы, абсолютно нормальна для пар и ее не надо стесняться. Наоборот, сексолог призвала использовать ее, чтобы поднять градус страсти в отношениях. «Когда вы смотрите, как ваш партнер общается с кем-то на публичном мероприятии или вечеринке, вы видите его чужими глазами. В этот момент он для вас не просто муж или отец ваших детей, перед вами привлекательный человек, к которому тянутся другие люди», — объяснила Парель.Психотерапевт считает, что такой опыт наблюдения со стороны дает сильный прилив энергии, которую можно использовать для привлечения внимания возлюбленного к себе.Парель добавила, что такие заигрывания с ревностью помогают не только разнообразить жизнь пары, но учат управлять чувством собничества. «Когда неоднозначные чувства становятся частью игры и эротической фантазии, то постепенно они становятся более понятными, менее сильными и противоречивыми», — заключила сексолог.

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