Врач назвал три худших продукта для поджелудочной - опаснее жирного и копченого

Считается, что поджелудочная железа плохо реагирует на острое и жирное. Это действительно так, но список не полный, подчеркнул врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.Более того, среди главных "стоп-продуктов" для поджелудочной совсем другая пища. Потому как, например, кофе сегодня пьют многие ежедневно - и в большом количестве. Бодрящий напиток за день человек, как правило, употребляет чаще, чем ест те же острые блюда или что-то жирное или копченое."На голодный желудок и в качестве "перекуса" поджелудочная не любит кофе", - уточнил Михаил Кутушов, посоветовав отдать предпочтение цикорию.Второй продукт в списке вредных для поджелудочной - шоколад. Дело в том, что быстрые углеводы заставляют ее интенсивнее продуцировать инсулин. Это в конечном итоге откликается нарушением углеводного обмена.На третьем месте - бананы, содержащие те же быстрые углеводы и большое количество природного сахара.Шоколад и бананы, как и кофе, часто используются современным человеком для "перекусов". Практика показывает, что чрезмерное употребление таких продуктов плохо влияют на поджелудочную - во всем важна мера.Михаил Кутушов напомнил, что, безусловно, пагубно воздействуют на организм алкоголь и любые "промышленные сладости"."В списке газировка, колбасные изделия и продукты с пищевыми красителями", - добавил врач.Кроме того, при заболеваниях поджелудочной железы стоит быть осторожнее с соленой рыбой.

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