Сексотерапевт предупредила об опасных ошибках при использовании презервативов

Неправильное хранение и использование презервативов может стать причиной заражения инфекциями, передающимися половым путем или незапланированной беременности, предупредила сексотерапевт Мелисса Кук.Самой частой и одновременно опасной ошибкой эксперт назвала хранение средств контрацепции в бардачке автомобиля. Она пояснила, что в таком месте изделия многократно подвергаются перепадам температуры, что приводит к истончению материала и потере барьерной функции. По той же причине не стоит хранить презервативы в кармане брюк или в бумажнике, отметила Кук.Также она призвала убрать средства контрацепции из ванной комнаты. По ее словам, высокая влажность тоже вредит латексу, из которого делают презервативы.Кроме того, специалистка напомнила, что нельзя использовать контрацептивы с истекшим сроком годности, а также изделия, на упаковке которых есть признаки повреждения.

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