Сексотерапевт предупредила об опасных ошибках при использовании презервативов
Самой частой и одновременно опасной ошибкой эксперт назвала хранение средств контрацепции в бардачке автомобиля. Она пояснила, что в таком месте изделия многократно подвергаются перепадам температуры, что приводит к истончению материала и потере барьерной функции. По той же причине не стоит хранить презервативы в кармане брюк или в бумажнике, отметила Кук.
Также она призвала убрать средства контрацепции из ванной комнаты. По ее словам, высокая влажность тоже вредит латексу, из которого делают презервативы.
Кроме того, специалистка напомнила, что нельзя использовать контрацептивы с истекшим сроком годности, а также изделия, на упаковке которых есть признаки повреждения.
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