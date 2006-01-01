Множественные операции могут способствовать снижению когнитивных способностей

Исследование Сиднейского университета показало, что множественные операции могут привести к снижению когнитивных способностей. В ходе исследования были использованы данные Биобанка Великобритании, в ходе которого были проанализированы данные полумиллиона пациентов в возрасте от 40 до 69 лет и проанализированы результаты сканирования мозга, когнитивные тесты и медицинские записи на протяжении 20 лет.У многих семей есть истории о том, как повторные операции и госпитализации ухудшали время реакции и память пожилых родственников. Теперь исследование, проведенное в Сиднейском университете, показало, что многократные операции оказывают небольшое влияние на память, время реакции, переключение между задачами и решение проблем у пожилых пациентов с каждой дополнительной операцией.Исследование также показало, что МРТ-снимки мозга людей, перенесших операции, также выявили физические различия в областях мозга, отвечающих за память.Это первое исследование такого рода, в котором изучается влияние множественных сложных операций на здоровье мозга с использованием методов визуализации мозга, таких как МРТ, на большой популяции.Международная группа изучила данные почти полумиллиона взрослых в возрасте от 40 до 69 лет в Соединенном Королевстве, перенесших хирургические операции — от амбулаторных хирургических вмешательств до операций аортокоронарного шунтирования, за исключением диагностических процедур и нейрохирургических вмешательств.В рамках исследования пациенты прошли МРТ головного мозга и тестирование когнитивных функций на предмет признаков нейродегенерации.Исследование показало, что с каждой дополнительной операцией общее время реакции пациентов замедлялось на 0?3 миллисекунды. Когнитивная гибкость, решение проблем и способность запоминать картинки и числа также снижались с каждой дополнительной операцией.У людей, перенесших операции, также был обнаружен меньший гиппокамп — область мозга, отвечающая за память и обучение. У них также было больше признаков повреждения мозга, связанных с закупоркой кровеносных сосудов, по сравнению с теми, кто не подвергался повторным операциям.«Результаты показывают, что снижение когнитивных функций в результате одной операции может показаться незначительным, но эти изменения и потери при нейродегенерации действительно начинают накапливаться после нескольких операций», — говорит ведущий автор исследования Дженнифер Тейлор из Сиднейского университета. «Мы обнаружили, что операции в среднем безопасны, но также не следует недооценивать нагрузку множественных операций на здоровье мозга пожилых пациентов».«Это напоминание медицинским работникам о необходимости рассмотреть все варианты лечения и быть осторожными, рекомендуя серьезную операцию пожилым и более уязвимым пациентам. Если операция является лучшим или единственным вариантом лечения, пациентов следует заверить, что когнитивный вред от каждой операции в среднем невелик. Тем не менее, необходимо уделять особое внимание периоперационному уходу, чтобы уделять первостепенное внимание здоровью и восстановлению мозга», - отмечают авторы исследованияВ статье, опубликованной в журнале The Lancet Healthy Longevity, исследователи изучили влияние хирургических и терапевтических госпитализаций на когнитивные функции, используя большую выборку взрослых британцев из UK Biobank за 2006–2023 годы.Британский биобанк — самый полный в мире источник медицинских данных, доступных для исследований. Он содержит обширный и постоянно растущий набор данных о биологии, здоровье и образе жизни, собранных за 15 лет у полумиллиона британских волонтеров.Были собраны данные 46 706 человек, которые прошли подробную магнитно-резонансную томографию (МРТ) и подробные когнитивные тесты.Участников проверяли на время реакции, память и способность гибко мыслить, отвечая на ряд языковых и математических вопросов.Это исследование является продолжением работы той же исследовательской группы, которая ранее обнаружила, что как серьезные хирургические вмешательства (включая операции на сердце, грудной клетке, сосудах и внутричерепных операциях), так и госпитализации связаны со снижением когнитивных функций у пожилых пациентов .Исследователи говорят, что будущая работа должна быть сосредоточена на понимании биологической внутренней работы нейродегенерации. Одна из гипотез предполагает, что воспаление может быть причиной задержки когнитивного восстановления после операции, и понимание того, как это приводит к повреждению мозга, станет ключевым следующим шагом.«Эта статья представляет собой важную веху для нашей области, определяющую важность исследований в области периоперационного здоровья мозга. Мы уже тестируем потенциальные терапевтические средства в клинических испытаниях, стремясь улучшить безопасную анестезию и периоперационный уход», — сказал старший автор, профессор Роберт Сандерс из Сиднейского университета и Королевского госпиталя принца Альфреда.

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