Холка на шее: причины появления, как самостоятельно избавиться

Это состояние приводит к нарушению осанки и лишнему весу.«Многие привыкли считать вдовий горб исключительно эстетической проблемой, которую все так старательно пытаются скрыть под одеждой или длинными волосами. Однако он несёт за собой ещё физические неудобства и огромные риски для здоровья. Как от него избавиться?»Как выглядит холка на шее и чем она опасна?Вдовий горб — это неконтролируемое локальное скопление жировой ткани в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. Часто он сопровождается болевыми ощущениями в плечевом поясе, хрустом при поворотах головы, нарушением сна и провалами в памяти.Люди, столкнувшиеся с образованием холки, имеют ряд заметных проблем:деформация осанки;сутулость;нездоровый лишний вес;скруглённая верхняя часть спины.Развитие горбика происходит постепенно: начинается с небольшого уплотнения, а далее перерастает в сутулость, боль и скованность в шейной области. Всё это приводит к ухудшению кровообращения в головном мозге и венозному застою.Почему образуется «вдовий горб»?Как показывает практика, у каждого обладателя холки есть одна проблема, которая остаётся незамеченной многими врачами, остеопатами и массажистам. Часто специалисты фокусируются только на самой выпуклости в области шеи, не обращая внимания на то, что за ним скрывается — сильное спазмирование мышц верхней части груди.По сути, холка — последствие напряжения мышц под ключицами и опущения плеч. При запущенной форме недуга от него не отделаться никакими дорогостоящими массажами, эффект будет кратковременным.Это явление может иметь и другие причины. Среди них:Ослабленные мышцы спины и шеи, неспособные бороться с тем, что грудные мышцы опускают плечи вниз.Перенапряжение шейных мышц, возникающее из-за регулярного длительного пребывания в неестественных для тела позах (допустим, сидя за компьютером).Большой лишний вес, создающий дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы.Гормональные сбои у женщин, вызванные снижением уровня эстрогенов, чреваты перераспределением жировых тканей и формированием холки.Наследственная склонность к образованию жира в области шеи, встречающаяся в редких случаях.Хоть все перечисленные пункты и считаются самыми распространёнными причинами, они условны. В реальности бывают случаи, когда вдовий горб у себя обнаруживают молодые здоровые женщины с хорошей генетикой и активным образом жизни.Как избавиться от холки?Убрать вдовий горб можно, но это требует времени, усилий и комплексного подхода. Конечно, проще работать с жировым отложением, когда оно только появилось, однако и в остальных случаях шансы на выздоровление есть.Сейчас эту проблему лечат несколькими способами:физиотерапия;специальные силовые тренировки;гормональная терапия;хирургическое удаление жира из горба.Важно! К гормонам и хирургии лучше не прибегать — эти методы неприемлемы, так как могут привести к опасным необратимым последствиям.Если же пользоваться остальными вариантами лечения (компрессы, гимнастика, мази, массажи), то эффект будет безопасным, но временным. В 95% случаев недуг возвращается к пациентам снова спустя несколько месяцев.Рекомендации по профилактикеЧтобы устранить горб, необходимо разобраться с первопричиной — напряжением мышц. Как это сделать самостоятельно?Практикуйте йогу. Это, пожалуй, один из лучших способов разблокировки плечевого пояса, который опускается вниз из-за спазмированных мышц под ключицами.Регулярно ходите на массаж к специалисту. Крайне важно обратиться с сертифицированному массажисту, который учтёт наличие остеопороза и сможет аккуратно и качественно прорабатывать мускулатуру верхней части груди.Внутренне настраивайте себя на лучшее. Психоэмоциональная составляющая тоже оказывает немалое влияние на процесс выздоровления. Не зря говорят, что многие болезни у нас возникают от нервов.Постоянно выполняйте простые упражнения на область шеи и плеч. Конкретные тренировки, подходящие именно вам, должен подбирать врач после обследования.Стоит понимать, что все вышеуказанные действия будут давать результат, только если вы будете выполнять их в комплексе. Помните, что ваше здоровье и красота — только в ваших руках. Не откладывайте заботу о себе «на потом» — у вас есть только «сейчас».

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