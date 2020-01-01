Составлен список продуктов, способных продлить жизнь на 20 лет
Как рассказал ученый в беседе с New Scientist, основой алгоритма питания по такой системе является отказ от еды за три часа до сна и 12-часовой разрыв между последним сегодняшним и первым завтрашним приемами пищи. Другое общее правило: в меню для желающих продлить молодость 40-60% должны составлять нерафинированные сложные углеводы, 10-15% — растительная пища и 25-35% — растительные жиры.
Эксперт призывает включать в рацион бобы, снижающие риски диабета и патологий сердечно-сосудистой системы. Зеленые овощи служат укреплением иммунной системы и профилактикой для некоторых видов онкологии. Орехи благодаря содержащимся в них полиненасыщенным жирным кислотам гармонизируют работу сердца.
Овес оптимизирует уровень сахара в крови. Фрукты как источник клетчатки необходимы для здоровья кишечника. Рыба способствует улучшению работы мозга и сердца, за счет железа, цинка, йода и магния.
Базовым элементом долголетия ученые называют оливковое масло и сами оливки, которые остаются основными источниками полезных жиров. Это мощные антиоксиданты, позитивно влияющие на здоровье сердца.
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