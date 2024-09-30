Россиянкам назвали способы правильно пользоваться косметикой с ретинолом

Избавиться от проявлений ретиноевого дерматитапоможет коррекция схемы домашнего ухода, рассказала косметолог, ведущий тренер-методист компании Geltek Ирина Егорова.Прежде всего при появлении проблемы врач рекомендовала россиянкам уменьшить количество средства с ретинолом и частоту его нанесения. Если дискомфорт сильно выражен, на три-пять дней следует полностью прекратить его использовать, потом возобновить нанесение по начальной схеме. «Сначала косметику с ретинолом надо применять два раза в неделю. Затем, когда кожа привыкнет, можно постепенно делать это через день. Чаще, чем через день, с косметическими целями ретинол применять особого смысла нет, исключение составляют лишь борьба с акне и подготовка к пилингам», — объяснила косметолог.По словам Егоровой, лучше уменьшить количество косметики, если изначально оно применялось в большой дозировке. Для получения результатов достаточно нанести «горошину» средства с ретинолом на лицо и столько же на шею, подчеркнула она.Также косметолог призвала вместе с такой косметикой использовать максимально мягкие очищающие средства. Отлично подойдут гели, муссы, пенки без жестких ПАВов в составе. Можно использовать гидрофильное масло, если нужно удалить с кожи водостойкие солнцезащитные средства или трудносмываемый грим.Еще одним важным нюансом безопасного применения ретинола Егорова назвала правило «сухой кожи»: наносить средство надо минимум через 15 минут после умывания и тоника для того, чтобы кожа выработала немного собственного кожного сала. В этом случае уменьшается шанс получить раздражение, и самому ретинолу будет легче проникать в глубокие слои кожи, подытожила врач.

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