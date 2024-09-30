Как обрести баланс тела и ума осенью: 12 советов Аюрведы

На наше самочувствие и мышление часто влияет время года. Осень – это пора спокойствия и тишины, жизнь словно замедляется и многие чувствуют снижение работоспособности, усталость, сонливость. Обрести баланс тела и ума в осенний период помогут несколько практических советов.Если вы чувствуете, что с приходом осени меняется ваше настроение и физическое состояние, причем не в лучшую сторону, тогда стоит предпринять определенные меры. Особенно советами по обретению баланса тела и разума стоит воспользоваться тем, кто часто ощущает тревожность, страх, слабость, низкую концентрацию внимания.Как сохранить равновесие души и тела осеньюЕсли осенью ваша кожа становится слишком сухой, руки и ноги более чувствительными к холоду, нарушается режим сна, часто возникает боль в ушах, вздутие живота и запоры, то пора воспользоваться рекомендациями, которые помогут значительно улучшить ваше состояние, причем не только физическое, но и эмоциональное.1. Защитите носовые пазухи. Регулярная промывка носа солевым раствором необходима для профилактики и лечения простуды, сезонной аллергии. Если вы почувствовали недомогание, смешайте четверть чайной ложки соли со стаканом кипяченой воды и промойте раствором нос, желательно три раза в день.2. Почистите язык. Наблюдая за состоянием языка можно понять, что происходит в организме. У людей со здоровой пищеварительной системой язык всегда розовый и чистый. При загрязнении организма токсинами на языке появляется налет.Для детоксикации можно использовать полезные очистительные соки, а лучше обратиться за консультацией к специалисту. Но для начала следует регулярно очищать поверхность языка от налета, чтобы не усугубить состояние пищеварительной системы. Для этого можно воспользоваться специальным скребком.3. Ешьте теплую пищу. Осенью особенно полезно употреблять теплые блюда и избегать сушеных продуктов. В рацион рекомендуется включить бульоны, каши, рагу с согревающими специями – куркумой, корицей, кардамоном, имбирем, фенхелем.4. Пейте больше чая. Полезным для организма будет чай с добавлением базилика, молока, меда. Осенью следует минимизировать потребление холодных напитков, в том числе и охлажденной воды.5. Перекусите перед сном. За пару часов до сна полезно выпить стакан теплого молока, можно с медом. А если добавить к напитку согревающих специй, это поможет быстрее расслабиться и уснуть.6. Употребляйте в пищу полезные жиры. Ешьте продукты, которые увлажняют ваш организм изнутри – топленое или кокосовое масло, авокадо, семена льна. Также включите в рацион молочные продукты.7. Пейте теплую воду с полезными добавками. По утрам рекомендуется выпивать стакан теплой воды с тертым имбирем, лимоном или небольшим количеством яблочного уксуса. А по вечерам полезно употреблять травяные чаи. Это поможет организму не терять влагу.8. Сделайте самомассаж. Это поможет успокоить нервную систему и улучшить состояние кожи. Для массажа используйте органические масла холодного отжима – миндальное, кунжутное, кокосовое, оливковое, виноградное. Втирайте масло в кожу круговыми движениями сверху вниз, а через полчаса примите теплую ванну или душ.9. Посетите сауну или баню. Процесс потоотделения способствует очищению всего организма от шлаков и токсинов. После бани или сауны (либо до них) полезно сделать масляный массаж, что предотвратит обезвоживание организма. Также хорошему потоотделению способствует принятие ванны с добавлением имбиря.10. Не спешите. Постарайтесь замедлиться и не хвататься сразу за несколько дел. Избегайте длительных и изнурительных тренировок в спортивном зале, сосредоточьтесь на упражнениях, которые укрепляют суставы и мышцы. Больше гуляйте и дышите свежим воздухом.11. Используйте ароматерапию. Очень полезно вдыхать аромат натуральных эфирных масел. Ароматерапия помогает улучшить как эмоциональное, так и физическое состояние. Каждое эфирное масло обладает определенными свойствами, всю информацию вы сможете найти в инструкции к конкретному средству.12. Согревайтесь. Носите теплую и приятную к телу одежду не только на улице, но и дома.Заботьтесь о себе. Любите себя. Тогда вам удастся достичь баланса тела и разума.

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