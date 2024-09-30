Специалисты рассказали, помогает ли имбирь похудеть

С наступлением осени увеличивается вероятность заболеть - бактерии и вирусы поджидают почти на каждом шагу. Поэтому важно сейчас уделить особое внимание поддержке иммунной системы. Эксперты рассказали о продукте, польза которого подтверждена многовековыми наблюдениями.Как правильно использовать целебный кореньИмбирь может показаться обычным растением, иногда его трудно отличить от сорняка. Однако истинная ценность кроется в корне. Он использовался еще в средневековой Европе, где его считали отличной профилактикой чумы и он стоил немалых денег. В настоящее время имбирь выращивается во множестве стран - в Китае, Индии, Индонезии, Австралии, Западной Африке, на Ямайке и Барбадосе. В России его легко найти на полках большинства супермаркетов.Полезные свойстваКорень имбиря богат витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами. В его составе - магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний и витамины A, B1, B2, B3, C, E, K. Также в нем содержатся аминокислоты: лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан. Благодаря такому составу и согревающему эффекту он активно борется с вирусами, обладая потогонным и отхаркивающим действием. Это стоит учитывать при лечении и профилактике заболеваний горла, кашля и насморка.Неслучайно маринованный имбирь подают в японских ресторанах, ведь считается, что он защищает от паразитов, которые могут быть в сырой рыбе.Кроме того, он может быть полезен для женщин во время беременности, помогая облегчить токсикоз. Для мужчин это растение может стимулировать потенцию и снижать риск простатита, а также повышать физическую активность.Мифы об имбиреСуществует мнение, что имбирь способствует снижению веса. Но сам по себе он и находящиеся в его составе вещества не способны уменьшить жировые отложения. Он действительно может влиять на обмен веществ, улучшать общее состояние и способствовать нормализации давления. Чтобы добиться результатов в похудении, необходимо изменить образ жизни и скорректировать свой рацион. При этом имбирь может усилить аппетит.Кому стоит избегать имбиряНе рекомендуется злоупотреблять имбирем при гастрите, язвах желудка и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Он может усугубить симптомы из-за своего раздражающего действия. Также его не стоит использовать при высокой температуре, так как согревающие свойства могут усилить жар.Способы употребления- Жевать кусочек корня: полезные компоненты и эфирные масла будут всасываться через слизистую рта, предотвращая распространение инфекции и обеспечивая свежесть дыхания.- Приготовьте имбирный напиток. Популярный рецепт: 100 г корня нарезать ломтиками, залить кипятком, настоять 15 минут, добавить мед и лимон по вкусу. Щепотка корицы придаст ещё более яркий вкус.

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