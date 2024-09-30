Зачем организму нужна альфа-липоевая кислота

Альфа-липоевая кислота (ALA) – природное вещество с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Такая кислота помогает улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Обсудим, сколько именно этого вещества требуется организму и как восполнить недостаток кислоты.Зачем организму нужна альфа-липоевая кислотаЛипоевая кислота является дисульфид-содержащим соединением, которое находится абсолютно в каждой клетке человеческого тела. Это вещество участвует во многих происходящих в организме реакциях.Чем полезна ALAЕсли организм здоров, он самостоятельно вырабатывает достаточное количество липоевой кислоты, полностью покрывая тем самым собственные потребности в энергии. Уровень выработки данного вещества уменьшается, если в организме происходят нарушения, а особенно низкий уровень кислоты отмечается при наличии серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердца или цирроз печени. Также количество вырабатываемой кислоты снижается с возрастом. Для укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни следует включить в рацион продукты либо биологически активные добавки, содержащие данное вещество.Добавление в рацион альфа-липоевой кислоты одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов питания и медикаментозных препаратов. Но прежде чем приступить к решительным действиям и изменить рацион обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом. По результатам многочисленных исследований прием ALA показан при:1. Кожных проблемах. Кислота ускоряет процесс заживления ран, особенно полученных в результате длительного воздействия солнечных лучей.2. Диабете. Альфа-липоевая кислота способствует снижению уровня глюкозы в крови, улучшает чувствительность организма к инсулину и кровообращение, снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, а также препятствует повреждению кровеносных сосудов и развитию осложнений.3. Избыточном весе. Кислота улучшает обменные процессы, благодаря чему жиры и сахар используются организмом в качестве источников энергии. Кроме того, вещество ингибирует производство чемерина – белка, связанного с ожирением.4. Преждевременном старении. Кислота является мощнейшим антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы. Также данное вещество подавляет некоторые активные формы кислорода (окислителей для клеток), повышает активность коэнзима Q10 (замедляющего старение) и уровень глутатиона (защищающего организм от окислительных процессов).Потенциальная польза ALAПотенциальные полезные эффекты ALA были изучены только на клетках либо организме животных, поэтому нельзя достоверно утверждать, что аналогичную пользу кислота приносит и человеческому организму и должна назначаться пациентам с теми или иными заболеваниями.1. Интенсивная физическая нагрузка. Прием липоевой кислоты в количестве 1000 мг за сутки в течение двух недель позволил защитить клетки и ДНК от окислительного стресса, вызванного повышенной физической нагрузкой, а также улучшил регенерацию мышц.2. Состояние костей. Кислота снижает потерю костной ткани, спровоцированную воспалением.3. Работа головного мозга. Вещество способствует восстановлению нейронов, уменьшает воспаление и снижает уровень окислительного стресса. Теоретически кислота способна улучшить состояние при болезни Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении, рассеянном склерозе.4. Зрение. ALA противодействует окислительному стрессу в органах зрения, улучшает состояние при глаукоме и катаракте.5. Мигрень. Кислота уменьшает частоту, интенсивность и продолжительность мигреней, а также повышает эффективность противоэпилептического средства топирамата и снижает побочные действия от его приема.6. Язвы и воспаления кишечника. ALA предотвращает образование язв в желудке при злоупотреблении алкоголем, подавляет диарею, укрепляет слизистую толстой кишки, ослабевает язвенный колит.7. Сердечно-сосудистая система. Кислота снижает уровень «плохого» и повышает уровень «хорошего» холестерина, предотвращает развитие гипертонии, укрепляет кровеносные сосуды и противодействует окислительному стрессу, негативно влияющего на работу сердца.8. Системные воспаления. Кислота способствует облегчению острых воспалительных реакций, зачастую возникающих при рассеянном склерозе, диабете и болезни Альцгеймера.9. Ожирение. Альфа-липоевая кислота способствует снижению резистентности к инсулину, нормализации дислипидемии (нарушения содержания триглицеридов и липидов), уменьшению массы тела.10. Детоксикация. Липоевая кислота защищает клетки от действия тяжелых металлов и токсических веществ, предотвращая их гибель.11. Качество спермы. В этой сфере было проведено только одно исследование, в ходе которого мужчины с диагнозом бесплодие получали добавку с ALA в течение 12 недель, после чего у них наблюдалось увеличение количества подвижных сперматозоидов.12. Проблемы при беременности. В этой сфере также требуются дополнительные исследования, пока зафиксировано, что у женщин, употребляющих продукты с ALA, уменьшается риск преждевременных родов и воспаления шейки матки.13. Онкология. Вещество способно подавлять клетки рака молочной железы и легких.14. Старение. Кислота эффективно борется со свободными радикалами, способствует омоложению митохондрий и увеличению уровня теломеразы, отвечающего за скорость старения.Продукты с альфа-липоевой кислотойДостаточное количество данного вещества содержится в:мясе;рыбе и морепродуктах;свежих овощах;семенах и орехах;растительном масле.Также доступны пищевые добавки с липоевой кислотой. При приеме добавок важно не превышать рекомендуемой производителем дозировки, в противном случае могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Побочными реакциями могут быть зуд, головокружение, тошнота, рвота, проблемы с ЖКТ. Помните, что вводить в рацион любую пищевую добавку можно только по рекомендации врача.

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