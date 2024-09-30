Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

Если после еды человек чувствует голод, это может указывать на неправильное питание или проблемы со здоровьем, считает гастроэнтеролог Рошини Радж.

По словам Радж, чаще всего из-за стола встают голодными, если в еде было мало клетчатки. Она объяснила, что пищевые волокна дают ощущение сытости, а еще способствуют высвобождению гормонов, которые подавляют аппетит.

Радж также отметила, что сытость не появляется из-за привычки есть с телефоном, книгой или перед телевизором. Такой же эффект дает стресс или недосып, добавила она. Гастроэнтеролог пояснила, что мозгу приходится концентрироваться на нескольких действиях и сигналы о сытости обрабатываются с опозданием.

Также голод сразу после еды, по словам Радж, может сигнализировать о таких заболеваниях, как диабет второго типа и ожирение. Наконец, есть и очевидная причина, продолжила врач, — это слишком маленькая порция еды. Кроме того, она подчеркнула, что голод будет сильнее у людей с развитой мускулатурой, так как мышцам нужно много калорий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил gorizont в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь