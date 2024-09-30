Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды
По словам Радж, чаще всего из-за стола встают голодными, если в еде было мало клетчатки. Она объяснила, что пищевые волокна дают ощущение сытости, а еще способствуют высвобождению гормонов, которые подавляют аппетит.
Радж также отметила, что сытость не появляется из-за привычки есть с телефоном, книгой или перед телевизором. Такой же эффект дает стресс или недосып, добавила она. Гастроэнтеролог пояснила, что мозгу приходится концентрироваться на нескольких действиях и сигналы о сытости обрабатываются с опозданием.
Также голод сразу после еды, по словам Радж, может сигнализировать о таких заболеваниях, как диабет второго типа и ожирение. Наконец, есть и очевидная причина, продолжила врач, — это слишком маленькая порция еды. Кроме того, она подчеркнула, что голод будет сильнее у людей с развитой мускулатурой, так как мышцам нужно много калорий.
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