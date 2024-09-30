Невролог посоветовал продукты для профилактики бессонницы
По словам невролога, главная причина бессонницы — тревожные мысли, от которых невозможно избавиться. Также проблемы со сном возникают у людей с болезнями сердца, циститом, заболеваниями ЖКТ.
Данилов рассказал, что во время ночного отдыха в организме происходят процессы, которые требуют больших энергозатрат. Обильный прием пищи перед сном затрудняет эту работу, предупредил эксперт. В итоге организм за ночь восстанавливается не полностью, из-за чего тяжелее справляется со стрессами. «Поэтому ужин должен состоять из легкоусвояемых продуктов с триптофаном — предшественником мелатонина. Идеальным вариантом являются индейка, хумус, запеченные яблоки, тыква, семечки», — перечислил Данилов.
Напоследок доктор обратил внимание на то, что легче засыпают те, кто вечером уделяет время умеренной физической активности.
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